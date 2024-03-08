İnşaat işçileri 31 Mart seçimleri için ne dedi?

Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, samimiyeti ve vaatleriyle inşaat işçileriyle bir araya geldi. Bolu'nun geleceğini konuştular, iş ve konut sorunlarına çözüm önerileri sundular.

İlhan Durak inşaat işçileriyle bir arada

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bolu'nun geleceği için önemli adımlar atmaya devam eden Durak, inşaat işçileriyle buluştu.

Samimiyetle gönülleri fethetti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı olan İlhan Durak, samimiyetiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Şantiye alanında inşaat emekçileriyle bir araya gelen Durak, Bolu'nun geleceği üzerine konuştular.

Vaatler işçilerle paylaşıldı

Durak, Bolu'nun imar planlarını gözden geçirerek yaşam kalitesini artırmayı ve şehri daha yaşanabilir hale getirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, yeni imar alanları oluşturarak konut üretimine katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Bu adımların işsizlik sorununu azaltacağına ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek olacağına vurgu yaptı.

Durak'ın samimiyeti ve performansı

İlhan Durak'ın samimiyeti ve vaatleri Bolu'da büyük destek görüyor. Seçim çalışmalarında gösterdiği performans ve halkla olan etkileşimiyle dikkatleri üzerine çeken Durak, Bolu'nun geleceği için kararlı adımlar atmaya devam ediyor.