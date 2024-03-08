Çok tehlikeliler, bu yazın kabusu olacaklar bira anda karşınıza çıkıp dokunaçlarıyla sokabilirler

Akdeniz Kıyıları Tehlike Altında

Akdeniz kıyılarını saran ve binlercesi ölü olarak kıyılara vuran zehirli denizanası türüne karşı uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Hatay Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, bu canlıların insan sağlığı için büyük risk taşıdığını ve kesinlikle dokunulmaması gerektiğini vurguluyor.

Dokunulmaması Gereken Zehirli Canlılar

Göçmen denizanası olarak bilinen ve Kızıldeniz'den gelen bu türün, zehirli tentakülleri nedeniyle insanlarda ciddi tahrişlere yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Turan, vatandaşlara suya bile girmemeleri tavsiyesinde bulunuyor. Eğer bir temas meydana gelirse, tatlı suyla yıkama veya ovuşturma gibi yaygın yanlışların yapılmaması gerektiğini, bunun yerine sirke suyu uygulaması ve traş köpüğü ile temizleme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Küresel Isınmanın Rolü

Prof. Dr. Turan, denizanalarının sayısındaki artışın temel nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu belirtiyor. Aşırı balık avcılığı, kirlilik ve avcı türlerin azalması gibi faktörlerle birleşen küresel ısınma, denizanalarının Akdeniz'e yayılmasını kolaylaştırıyor. Özellikle Kızıldeniz'den gelen bu göçmen tür, iklim değişikliği sebebiyle bölgeye adapte oluyor ve sayılarında patlamalar meydana geliyor.

Yaz Aylarında Dikkat!

Denizanası istilasının genellikle yaz aylarında yoğunlaştığını ve geçmiş yıllarda insanların denize giremediği durumlar yaşandığını hatırlatan Turan, bu yaz da benzer bir durumun yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İskenderun, Antalya ve Mersin körfezlerinde geçmişte yaşanan yoğun istilalar, bu yıl da tekrarlanabilir.

Akdeniz kıyılarını tehdit eden zehirli denizanası türüne karşı alınması gereken önlemler ve yapılmaması gerekenler konusunda uzmanların uyarılarına kulak vermek, olası sağlık sorunlarını önlemek adına büyük önem taşıyor.