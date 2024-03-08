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Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, zararlı böceklere karşı biyolojik mücadelede çığır açan bir yöntem geliştirdi. Görüntüleriyle aldatmasın; bu faydalı böcekler, tarımda kimyasallara alternatif olarak doğayı koruyor.

Elif Sarıhan
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Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif mask
Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif
Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif
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Zararlılara Karşı Yeşil Mücadele

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu yöntemler üzerine önemli bir adım attı. Geliştirilen faydalı böcek salım kutuları sayesinde, bitkilere zarar veren böcekler doğal yollarla kontrol altına alınırken, kimyasal ilaçların yol açtığı yan etkilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yenilikçi yöntem, bilinçsiz ilaçlama sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm sunuyor.

Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Görünüşleri Yanıltmasın: Faydalı Böcekler Sahada

Trichogramma Evanescens türü böcekler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünün Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretiliyor. Bu faydalı böcekler, zararlı böceklerin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak onları etkisiz hale getiriyor. Bu süreç, zararlı böcek popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasını sağlıyor ve kimyasal ilaçlara olan ihtiyacı azaltıyor.

Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Tarım İlaçlarına Yeşil Alternatif

Prof. Dr. Cem Özkan, tarım ilaçlarının yarattığı çevresel ve sağlık sorunlarına dikkat çekerek, biyolojik mücadelenin önemini vurguluyor. Kimyasal mücadele yöntemlerinin sadece küçük bir kısmının hedefe ulaştığını, geri kalanının ise toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor.Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Akıllı Böcekler ve Akıllı Çiftçiler Dönemi

Prof. Dr. Özkan, 40 yılı aşkın süredir faydalı böcekler üzerine yürütülen çalışmaların, tarım sektöründe bir devrim niteliğinde olduğunu ifade ediyor. "Akıllı böcek ve akıllı çiftçi" sloganıyla, çiftçilerin kimyasal ilaçlar yerine biyolojik mücadele yöntemlerini benimsemesi teşvik ediliyor. Bu sayede, çevre kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının önüne geçilirken, insan sağlığı korunuyor ve ürünlerin yurt dışına ihracatında sorun yaşanmıyor.Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Biyolojik Mücadelenin Sırları ve Geleceği

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu belirten Özkan, faydalı böceklerin kitle üretim teknolojisinin sır olarak saklandığını söylüyor. Bu teknoloji sayesinde, faydalı böcekler ekonomik ve etkili bir şekilde üretilerek tarım sektörüne sunuluyor. Ankara Üniversitesi'ndeki genç girişimciler ve ziraat mühendisleri, bu teknolojiyi kullanarak tarım ilaçlarına çevre dostu bir alternatif sunuyor.Bolu çiftçisine acilen duyurulması lazım; Tarımda devrim niteliğinde keşif

Çiftçi, İhracatçı ve Ülke Kazanıyor

Prof. Dr. Özkan'ın belirttiği gibi, biyolojik mücadele yöntemlerinin benimsenmesiyle, üretim alanlarında verimlilik kaybı yaşanmıyor ve sağlıklı ürünler elde ediliyor. Bu yöntemler, ürünlerin yurt dışına ihracatında da başarı sağlıyor, böylece ihracatçı, çiftçi ve ülke ekonomisi kazanıyor. Faydalı böceklerin kullanımı, Türkiye'nin tarım sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek inşa etmesine olanak tanıyor.

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08 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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