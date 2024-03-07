Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Beşiktaş maçından 9 ay sonra Boluspor-Giresunspor maçıyla geri dönüyor

Trendyol 1. Lig'in heyecanı sürerken, 26. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Boluspor ile Giresunspor arasında gerçekleşecek. Bu zorlu mücadelede, 9 ay sonra ilk defa maç yönetecek Mustafa Kürşad Filiz'in dönüşü futbol dünyasında merakla bekleniyor.
Bir hakemin yeniden doğuşu
Filiz, son olarak geçtiğimiz yılın Haziran ayında sahada yer almış ve Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştı. Ancak, sezon başında klasman düşürülen Filiz için Boluspor-Giresunspor maçı, yeniden yeşil sahalara dönüşün simgesi olacak.
Futbol camiasında tanınan bir isim
İstanbul İl Hakem Kurulu eski Başkanı Yaşar Filiz'in oğlu olarak da bilinen Filiz, Galatasaray ile Kastamonuspor arasındaki maçı yöneterek, üç büyüklerin bir maçını yöneten ilk hakem unvanını kazanmıştı.
Tartışmalara sebep olan kararlar
Filiz'in hakemlik kariyeri, zaman zaman tartışmalı anlara tanıklık etti. Beyoğlu Yeniçarşı'nın başkanı Ahmet Karadeniz'in, maç sonrası Filiz tarafından tehdit edildiğini iddia etmesi, futbol gündemine damga vurdu. Karadeniz, Filiz'in kararlarına sitem etmiş ve ardından hakem tarafından tehditler aldığını öne sürmüştü.
Maçın diğer hakemleri
Boluspor ile Giresunspor arasındaki önemli mücadelede Filiz'e, yardımcı hakem olarak Şenol Bektaş ve Onur Gülter eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak ise Can Cengiz görev yapacak. Bu atamalar, maçın heyecanını ve takımlar arasındaki rekabeti daha da artırıyor.
Futbolseverlerin gözü kulağı bu dönüşte
Mustafa Kürşad Filiz'in, 9 ay sonra futbol sahalarına geri dönüş yapacak olması, spor dünyası ve takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Klasman düşürüldükten sonra ilk defa bir maç yönetecek olması, Filiz için önemli bir dönemeç teşkil ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.