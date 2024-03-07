Memleket bu gece huzursuz bir uykuya dalacak cuma sabahına gözü yaşlı kalkacak

Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da yağmur ihtimali düşük olmakla birlikte hava sıcaklığı en düşük 2 drece ölçülecek. Bölgede Karabük ve Sinop’ta yüksek ihtimalli yağışlar yaşanacağı belirtildi. Gerede ilçemizde ise mart karı yağabilir dikkatli olun.

Marmara Bölgesi hava durumu

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya yarın %60 oranında yağmur ihtimaliyle uyanacak. Öğle saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın. Marmara Bölgesinde hakim olması bekleniyor. İstanbul’da yarın en yüksek hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülecek. Bölgede ortalama en düşük sıcaklık ise 3 derece dolaylarında olacak.

Gerede ve Karabük’te kar var

Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek lokasyonlu yerleşim yerleri konumundaki Gerede ve Karabük’te kar yağışı beklentisi bulunuyor. Gece sıcaklıkları eksi iki derecenin altına düşecek olan bölgede Cuma ve cumartesi sabahı kar yağışı yaşana bileceği belirtildi. Gerede de cumartesi sabah işe gideceklere kar sürprizi var.