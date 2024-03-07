07 Mar 2024 - 21:22- Yaşam G:

Memleket bu gece huzursuz bir uykuya dalacak cuma sabahına gözü yaşlı kalkacak

Türkiye'nin kuzey kesimleri bu gece yarınki hava durumu nedeniyle huzursuz bir uykuya dalacak. Cuma sabahı Yağmurlu, sisli ve puslu bir havaya uyanacak. Batı Karadeniz ve Doğu Marmara başta olmak üzere tüm yurtta yağmurlu bir Cuma bizi bekliyor.

Osman Aykan
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Memleket bu gece huzursuz bir uykuya dalacak cuma sabahına gözü yaşlı kalkacak mask
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Batı Karadeniz hava durumu

Bolu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da yağmur ihtimali düşük olmakla birlikte hava sıcaklığı en düşük 2 drece ölçülecek. Bölgede Karabük ve Sinop’ta yüksek ihtimalli yağışlar yaşanacağı belirtildi. Gerede ilçemizde ise mart karı yağabilir dikkatli olun.

Memleket bu gece huzursuz bir uykuya dalacak cuma sabahına gözü yaşlı kalkacak

Marmara Bölgesi hava durumu

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya yarın %60 oranında yağmur ihtimaliyle uyanacak. Öğle saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın. Marmara Bölgesinde hakim olması bekleniyor. İstanbul’da yarın en yüksek hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülecek. Bölgede ortalama en düşük sıcaklık ise 3 derece dolaylarında olacak.

Memleket bu gece huzursuz bir uykuya dalacak cuma sabahına gözü yaşlı kalkacak

Gerede ve Karabük’te kar var

Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek lokasyonlu yerleşim yerleri konumundaki Gerede ve Karabük’te kar yağışı beklentisi bulunuyor. Gece sıcaklıkları eksi iki derecenin altına düşecek olan bölgede Cuma ve cumartesi sabahı kar yağışı yaşana bileceği belirtildi. Gerede de cumartesi sabah işe gideceklere kar sürprizi var.
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07 Mar 2024 - 21:22 - Yaşam

Mahreç  Osman Aykan

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