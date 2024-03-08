- Asayiş

Uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

Düzce'de emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan C.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince planlanan projeli çalışmalar neticesinde, 43 yaşındaki C.Ö.'nün üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama mask
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Uyuşturucu Ticaretine Sıfır Tolerans

Yakalanan şüpheli, daha önce de 5 ayrı suç kaydı bulunan bir isim olarak biliniyor. Yapılan bu başarılı operasyon, Düzce polisinin uyuşturucu ticaretine karşı gösterdiği sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. C.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

Uyuşturucu Kullanımı ve Satışıyla Mücadele

Operasyon kapsamında C.Ö.'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında da uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu gelişme, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
# düzce

08 Mar 2024 - 09:08 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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