Uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine Sıfır Tolerans

Yakalanan şüpheli, daha önce de 5 ayrı suç kaydı bulunan bir isim olarak biliniyor. Yapılan bu başarılı operasyon, Düzce polisinin uyuşturucu ticaretine karşı gösterdiği sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. C.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Kullanımı ve Satışıyla Mücadele

Operasyon kapsamında C.Ö.'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında da uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu gelişme, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.