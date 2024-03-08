Uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine Sıfır Tolerans
Yakalanan şüpheli, daha önce de 5 ayrı suç kaydı bulunan bir isim olarak biliniyor. Yapılan bu başarılı operasyon, Düzce polisinin uyuşturucu ticaretine karşı gösterdiği sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. C.Ö., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu Kullanımı ve Satışıyla Mücadele
Operasyon kapsamında C.Ö.'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında da uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. Bu gelişme, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelede yetkililerin kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.