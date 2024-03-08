Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi

Afetlere Hazırlık: Bilinç ve Beceri
Eğitim programı, afet farkındalığından tahliye prosedürlerine, toplanma alanlarının belirlenmesinden çök-kapan-tutun tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Ayrıca, afet acil durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış mobil uygulamalar ve deprem anında yapılması gerekenler gibi konular da ele alındı. Bu eğitimle birlikte, sağlık çalışanları afet ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale geldi.
Hayat Kurtaran Eğitim
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin eğitim birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu eğitim, hastane personelinin afet anında nasıl hareket edeceğini, nasıl bir koordinasyon içinde olması gerektiğini ve afet sonrası müdahale tekniklerini öğrenmesini sağladı. AFAD eğitmenlerinin tam gün süren yoğun programı, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.