Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi

Afetlere Hazırlık: Bilinç ve Beceri

Eğitim programı, afet farkındalığından tahliye prosedürlerine, toplanma alanlarının belirlenmesinden çök-kapan-tutun tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Ayrıca, afet acil durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış mobil uygulamalar ve deprem anında yapılması gerekenler gibi konular da ele alındı. Bu eğitimle birlikte, sağlık çalışanları afet ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale geldi.

Hayat Kurtaran Eğitim

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin eğitim birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu eğitim, hastane personelinin afet anında nasıl hareket edeceğini, nasıl bir koordinasyon içinde olması gerektiğini ve afet sonrası müdahale tekniklerini öğrenmesini sağladı. AFAD eğitmenlerinin tam gün süren yoğun programı, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sundu.