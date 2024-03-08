- Eğitim

Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, personelinin becerilerini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Hastane bünyesindeki kurtarma ekibi, Düzce İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün uzman eğitmenleri tarafından verilen kapsamlı bir arama kurtarma eğitimine katıldı. Bu eğitim, hastane personelinin afet durumlarında etkili müdahale edebilmesi için hayati öneme sahip.

İhlas Haber Ajansı
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Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi mask
Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi
Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi
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Afetlere Hazırlık: Bilinç ve Beceri

Eğitim programı, afet farkındalığından tahliye prosedürlerine, toplanma alanlarının belirlenmesinden çök-kapan-tutun tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Ayrıca, afet acil durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış mobil uygulamalar ve deprem anında yapılması gerekenler gibi konular da ele alındı. Bu eğitimle birlikte, sağlık çalışanları afet ve acil durumlara karşı daha donanımlı hale geldi.

Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi

Hayat Kurtaran Eğitim

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin eğitim birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu eğitim, hastane personelinin afet anında nasıl hareket edeceğini, nasıl bir koordinasyon içinde olması gerektiğini ve afet sonrası müdahale tekniklerini öğrenmesini sağladı. AFAD eğitmenlerinin tam gün süren yoğun programı, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sundu.

Sağlık personeline hayati arama kurtarma teknikleri öğretildi

# eğitim, düzce

08 Mar 2024 - 09:14 Düzce- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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