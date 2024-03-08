8 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Elektrik Teknikeri - NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı - GÜN TAV KÜMES EKİP.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.