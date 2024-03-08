Emniyetten büyük "Change" operasyonu

Gümrük Kaçağı ve Hasarlı Araçlara Operasyon
Düzce polisinin dikkatli araştırmaları, gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı ve çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Bu araçların toplam değeri, 6 milyon 550 bin lira olarak belirlendi. Operasyon, hem araç alıcılarını hem de piyasayı koruma altına almayı hedefliyor.
Teknoloji ve Deneyim Birleşti: Başarılı Bir Operasyon
Operasyonun başarısında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknolojik imkanlarla deneyimini birleştirmesi büyük rol oynadı. Araçların gerçek kimliklerini ortaya çıkaran detaylı incelemeler ve uzman ekiplerin titiz çalışmaları, suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.