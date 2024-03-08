- Asayiş

Emniyetten büyük "Change" operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirilen büyük bir operasyon, araç piyasasında büyük yankı uyandırdı. Araç Değişim Operasyonu adı verilen bu müdahalede, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 8 değerli araç ele geçirilirken, suç örgütüne üye olduğu düşünülen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Emniyetten büyük "Change" operasyonu mask
Emniyetten büyük "Change" operasyonu
Emniyetten büyük "Change" operasyonu
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Gümrük Kaçağı ve Hasarlı Araçlara Operasyon

Düzce polisinin dikkatli araştırmaları, gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı ve çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Bu araçların toplam değeri, 6 milyon 550 bin lira olarak belirlendi. Operasyon, hem araç alıcılarını hem de piyasayı koruma altına almayı hedefliyor.

Emniyetten büyük

Teknoloji ve Deneyim Birleşti: Başarılı Bir Operasyon

Operasyonun başarısında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknolojik imkanlarla deneyimini birleştirmesi büyük rol oynadı. Araçların gerçek kimliklerini ortaya çıkaran detaylı incelemeler ve uzman ekiplerin titiz çalışmaları, suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu.Emniyetten büyük

# teknoloji, düzce, uzman, araç

08 Mar 2024 - 09:24 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL