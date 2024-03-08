Emniyetten büyük "Change" operasyonu

Gümrük Kaçağı ve Hasarlı Araçlara Operasyon

Düzce polisinin dikkatli araştırmaları, gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı ve çekme belgeli araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkardı. Bu araçların toplam değeri, 6 milyon 550 bin lira olarak belirlendi. Operasyon, hem araç alıcılarını hem de piyasayı koruma altına almayı hedefliyor.

Teknoloji ve Deneyim Birleşti: Başarılı Bir Operasyon

Operasyonun başarısında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknolojik imkanlarla deneyimini birleştirmesi büyük rol oynadı. Araçların gerçek kimliklerini ortaya çıkaran detaylı incelemeler ve uzman ekiplerin titiz çalışmaları, suç örgütlerine büyük bir darbe vurdu.