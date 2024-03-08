Siz, siz olun özellikle Ramazan’da onları dinlemeyin!

2024 Ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bolu İl Müftülüğü, "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı" ile sahte imamlara karşı vatandaşları koruyor. Güvenilir dini danışmanlık, çevrimiçi fetva hizmetleri ve çok daha fazlası için okuyun!

Sahte imamlara karşı Diyanet'ten önemli hamle

Yaklaşan Ramazan ayında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bolu İl Müftülüğü, sosyal medyada artan sahte imam ve hocalara karşı vatandaşları korumak amacıyla "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"nı devreye alıyor. Bu hizmet, dini duyguların suistimal edilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

"Alo 190" ile doğru bilgiye erişim kolaylığı

Ramazan ayı boyunca sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar hizmet verecek olan "Alo 190" hattı, vatandaşların dini sorularına anında ve doğru cevaplar alabilmesi için tasarlandı. Bu özel hizmet, sahte imamların yanıltıcı bilgilerine karşı en güvenilir koruma sağlıyor.

2024 Ramazan Teması "Ramazan ve Ahiret Bilinci"

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu yılki Ramazan temasının "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olduğunu açıkladı. Tema kapsamında, İslam'ın dünya ve ahiret dengesine dair vizyonunun anlaşılması ve yaşanması amacıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Yüz yüze dini danışmanlık ve etkinlikler

Bolu'da, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde ve BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezi'nde yüz yüze dini danışmanlık hizmetleri sunulacak. Bu merkezler, Ramazan ayında mukabele, ilmihal dersleri, iftar programları gibi etkinliklerle de hizmet verecek.

Çevrimiçi dini bilgilendirme kaynakları

Vatandaşlar, Diyanet'in çeşitli çevrimiçi platformlarından dini sorularına cevaplar bulabilir, İslam dini ile ilgili yayınlara ulaşabilirler. Bu kaynaklar arasında Diyanet'in resmi internet sitesi, Mobil Fetva uygulaması, e-Devlet ve diğer dijital yayınlar bulunmaktadır.

Gençlere özel programlar ve danışmanlık

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yer alan BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezi, Ramazan ayında gençlere yönelik özel programlar ve manevi danışmanlık hizmetleri sunacak. Bu etkinlikler, dini, sosyal ve kültürel açıdan zengin bir Ramazan deneyimi vaat ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bolu İl Müftülüğü'nün bu önemli girişimi, Ramazan ayında vatandaşların dini duygularının suistimal edilmesine karşı bir kalkan görevi görüyor. "Alo 190" hattı ve diğer hizmetler, doğru dini bilgilere ulaşmanın yanı sıra, sahte imamların yanıltıcı etkilerinden korunmak için güvenilir bir yol sunuyor.