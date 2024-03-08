Bolu'nun Çehresini Değiştirecek 101 proje

Proje ile yeni bir başlangıç

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu için büyük bir dönüşüm planlıyor. " Türkiye Yüzyılı'nda 101 Proje ile Bolu Bir Adım Önde" etkinliği, şehrin kalkınma hedeflerine ışık tutacak. Bu özel gün, Bolu'nun geleceğine yön verecek projelerin merkezinde yer alacak.

Etkinlik nerede ve ne zaman?

Karacayır Spor Salonu, 9 Mart Cumartesi günü saat 14.14'te, Bolu'nun dönüşümüne tanık olacak. Bu toplantı, şehrin dört bir yanından gelen vatandaşları ağırlayacak ve Bolu'nun geleceğini şekillendirecek projeleri tanıtacak.

Kapsamlı bir dönüşüm planı

Eğitimden sağlığa, altyapıdan çevre dostu yeşil alanların genişletilmesine kadar Bolu'nun her alanını kapsayacak 101 proje, sürdürülebilir bir kalkınma ve daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle hazırlandı.

Demirkol ve ekibinin bu projeleri, şehrin çehresini değiştirecek.

Bolu'nun yeni yüzü

Projeler, Bolu'yu Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasına taşımayı amaçlıyor. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, bu projelerle Bolu'nun daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha dinamik bir şehir haline gelmesini hedefliyor.

Herkese açık davet

Bu önemli gün için Bolu halkı ve şehre gönül veren herkes, Karacayır Spor Salonu'na davetli. Toplantıda, Bolu'nun geleceğine yön verecek projeler detaylı bir şekilde anlatılacak ve vatandaşların görüşlerine açık olacak.

Bolu'nun dönüşümüne ortak olun

9 Mart, Bolu için yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Bu toplantı, şehrin dönüşüm sürecinde vatandaşların da bir parçası olabileceği, şehrin geleceğine katkıda bulunabileceği bir platform sunuyor. Bolu'nun geleceği için atılacak adımlar, şehri kalkınma, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkaracak.