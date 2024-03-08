"Müze" Kafe, antikalarla dolu bir geçmişe yolculuk

Düzce'nin Antika Cenneti: "Müze" Kafe

Düzce'de, eşi Uğur'un yıllar içinde biriktirdiği antika ve değerli eşyalarla donatılmış bir kafe açan Semra Meydan, ziyaretçilerine adeta zaman yolculuğu yaşatıyor. "Müze" adını verdiği bu özel mekan, geçmişin hatıralarını günümüze taşıyor.

Bir Koleksiyonerin Mirası: Kafeden Fazlası

Semra Meydan, eşi Uğur'un koleksiyoner ruhunu kafe konseptine dönüştürmüş. Satmaktansa saklamayı tercih eden bir tutkuyla yıllarca toplanan antikalar, şimdi kafe ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Meydan, bu eşsiz koleksiyonu insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zamanın Ötesinde Bir Tasarım

Kendi zevkleriyle şekillendirdikleri kafenin tasarımı, Türkiye'deki benzerlerinden ayrılıyor. Antika eserlerin sergilendiği bir salon da dahil olmak üzere, mekanın her köşesi ziyaretçilerine tarihi bir atmosfer sunuyor. Semra Meydan, insanların mekana adım attıklarında kendilerini geçmişte hissetmelerini amaçlıyor.

300 Yıllık Tarihle Buluşma Noktası

Meydan, kafede sergilenen eserlerin çeşitliliğine dikkat çekiyor. Müzik aletlerinden Osmanlı kitaplığına, kılıçlardan antika mobilyalara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan "Müze", her ziyaretçinin ilgisini çekecek bir şeyler sunuyor. Uğur Bey'in 20 yıllık birikimi sonucu toplanan bu koleksiyon, aralarında 300 yıllık parçaların da bulunduğu, 100 yaş üstü birçok ürünü barındırıyor.

Düzce'nin bu benzersiz kafesi "Müze", antika meraklılarından tarihseverlere, herkesi geçmişin izlerini sürmeye davet ediyor. Bu özel mekanda, kahvenizi yudumlarken kendinizi bir başka zaman diliminde bulabilirsiniz.