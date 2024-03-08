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Bolu Belediyesi'nden dev adım

Bolu, Tanju Özcan öncülüğünde kent mobilyaları üretim tesisiyle dönüşüyor! Yerel üretim ve satışın yanı sıra çevre illere de hizmet verecek bu tesis, istihdam ve şehir estetiğine katkıda bulunacak.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
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Bolu Belediyesi'nden dev adım
Bolu Belediyesi'nden dev adım
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Bolu yenilik ve kalkınmanın merkezi olacak

Bolu Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek bir projeye imza atıyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, kent mobilyalarının üretileceği bir tesisin temelleri atılıyor. Bu proje, Bolu'yu estetik ve ekonomik anlamda bir üst lige taşıma potansiyeline sahip.

Bolu Belediyesi'nden dev adım

Şehir mobilyalarıyla Bolu’nun güzelliğine güzellik katılacak

Kentsel donatılar konusunda kendi kendine yeterli hale gelecek olan Bolu, parklar, meydanlar ve sokaklar için gerekli tüm mobilyaları kendi üretim tesisi aracılığıyla karşılayacak. Tanju Özcan'ın öncülüğünde geliştirilen bu strateji, hem şehrin estetik değerini artıracak hem de ekonomiye canlılık katacak.Bolu Belediyesi'nden dev adım

Üretimden istihdama geniş bir yelpaze

2.500 m²'lik alanda kurulacak olan tesis, panel ve ahşap işçiliğinden montaja kadar geniş bir üretim spektrumuna sahip olacak. Çardaklardan oyun gruplarına kadar her türlü kent mobilyasının üretileceği bu merkez, Bolu ve çevresinin ihtiyaçlarını karşılayacak.Bolu Belediyesi'nden dev adım

Bölgesel ihtiyaçlara cevap veren proje

Sadece Bolu'nun değil, çevre illerin ve ilçelerin de kent mobilyası ihtiyacını karşılayacak bu tesis, bölgede bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu sayede, Bolu kent mobilyaları konusunda bir merkez haline gelecek.Bolu Belediyesi'nden dev adım

Eğitim ve sergileme imkanlarıyla donatılan tesis

Tesis içerisinde yer alacak showroomlar ve atölyeler, ürünlerin sergilenmesi ve mesleki eğitimler için ideal alanlar sunacak. Bolu'da meslek edinme ve beceri geliştirme konusunda yeni kapılar aralanacak.

Tanju Özcan "Yeni bir başlangıç, yeni bir Bolu"

Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin detaylarını ve Aşağısoku Mahallesi'nde hayata geçirilecek olmasını büyük bir heyecanla duyurdu. Bu proje ile Bolu'nun, üretim ve istihdam açısından yeni bir döneme girdiğinin altını çizdi.

# belediye, eğitim, üretim

08 Mar 2024 - 14:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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