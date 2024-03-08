Boluspor maçında teknoloji devrimi: Develad'ın ilk testi büyük ses getirdi!

Türkiye'den yazılım mühendisleri, spor endüstrisini kökten değiştirecek, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini birleştiren inovatif bir çözüm geliştirdi. Bu yenilik, futbol kulüpleri ve taraftarlar için yeni gelir kapıları sunarken, maç izleme deneyimini tamamen yeniden şekillendiriyor. FIFA'nın dahi dikkatini çeken bu gelişme, İzmir'deki Göztepe- Boluspor maçında ilk kez test edildi ve büyük beğeni topladı.

Develad'ın tanıtımı ve işlevselliği

Geliştirilen uygulama, Develad, spor organizasyonlarına ve etkinliklerine yeni bir soluk getiriyor. Reklam alanlarını genişleterek kulüpler için ek gelir kaynakları yaratmanın yanı sıra, taraftarlara kesintisiz internet erişimi ve sosyal medyada daha aktif olma imkanı sunuyor. Bu sayede, maç anlarını daha kolay paylaşabilme ve etkileşimde bulunabilme avantajı sağlıyor.

Develad uygulaması denememiz ve #Göztepe ilk 11

Futbol dijitalleşiyor! pic.twitter.com/he5gF5h2tM — Kerem Deveci (@Keremdvc) March 3, 2024

Spor endüstrisinde devrim

Develad'ın sunduğu imkanlar, maç izleme deneyimini zenginleştiren AR, VR ve MR teknolojileri ile sınırlı kalmıyor. Maç istatistikleri, bilgi yarışmaları ve ilk 11 dizilimlerini canlandırarak taraftarlara unutulmaz deneyimler sunuyor. Ayrıca, dereceye giren taraftarlara özel ödüller verilerek etkileşimi artırıyor. Bu teknolojik yenilik, sürdürülebilirliği ve modern futbolun tanımını yeniden şekillendirmesiyle, gelecek büyük futbol organizasyonlarında önemli bir yere sahip olacak.

Gelecek vaat eden bir teknoloji

FIFA'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanmayı planladığı ancak patent sorunları nedeniyle vazgeçtiği Develad, stadyumlar ve büyük etkinliklerde yaşanan internet erişim sorunlarına da çözüm sunuyor. Bu teknoloji, taraftarların maç anlarını daha kolay paylaşabilmesini ve sosyal medyada daha aktif olmasını sağlayarak, spor endüstrisinde yeni bir çağın kapılarını aralıyor.