Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

Sahurun kritik rolü

Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin anahtarlarını paylaşan Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, sahur öğününün önemini vurguluyor. Sahurun atlanmaması gerektiğini belirten Selçuk, "Sahur yapılmazsa, açlık süresi 17-18 saate kadar çıkabilir, bu durum metabolizmanın yavaşlamasına neden olur," diyor. Sahurda protein zengini gıdaların yanı sıra, tam tahıllı ekmek, sebze, meyve ve çiğ kuruyemişlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

İftar için sağlıklı yaklaşımlar

Selçuk, iftar öğününde yavaş yemek yemenin ve iyice çiğnemenin önemini vurgulayarak, çorba ile başlanıp, 10-15 dakika ara verilmesinin mideye yüklenmemek için önemli olduğunu söylüyor. Ana yemeğin yağsız pişirme yöntemleriyle hazırlanması ve her öğünde mutlaka salata bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.

Dengeli öğünlerin önemi

Selçuk, Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıklarımızın öğünlerin dengeli olmasını daha da önemli hale getirdiğini belirtiyor. Sahur öğününde kas ve sıvı kaybını önlemek için gerekli besinlerin alınması gerektiğini, bu sayede gün boyu enerjik kalınabileceğini ifade ediyor.

Sahurda uzak durulması gerekenler

Tuz ve baharat içeriği yüksek gıdalardan sahurda kaçınılması gerektiğini belirten Selçuk, bu tür besinlerin özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabileceğini söylüyor. Kafeinli içecekler yerine, ayran, şekersiz komposto ve ev yapımı meyve sularının tercih edilmesini öneriyor.

İftarda tatlı

İftar sonrası tatlı ihtiyacına değinen Selçuk, yemeğin ardından hemen tatlı tüketmenin uygun olmadığını, en az 2 saat beklenilmesi gerektiğini belirtiyor. Tatlı tüketiminin, hafif ara öğünlerle dengelenebileceğini ve sütlü tatlıların küçük porsiyonlarda haftada bir tüketilebileceğini ifade ediyor.

Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk'un Ramazan ayında beslenme üzerine önerileri, oruç tutan herkes için değerli bilgiler sunuyor. Sahur ve iftar öğünlerinde doğru besin seçimleri yaparak, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek mümkün.