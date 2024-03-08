08 Mar 2024 - 16:00- Gündem G:

Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

2024 Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Ramazan’da sahurun önemi var mı? Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, sahur ve iftar için hayati önem taşıyan beslenme önerileri sunuyor. Metabolizmayı hızlandıran sahur sırları ve iftar için dengeli beslenme ipuçları burada.

Arzu Sarı
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Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler
Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler
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Sahurun kritik rolü

Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin anahtarlarını paylaşan Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk, sahur öğününün önemini vurguluyor. Sahurun atlanmaması gerektiğini belirten Selçuk, "Sahur yapılmazsa, açlık süresi 17-18 saate kadar çıkabilir, bu durum metabolizmanın yavaşlamasına neden olur," diyor. Sahurda protein zengini gıdaların yanı sıra, tam tahıllı ekmek, sebze, meyve ve çiğ kuruyemişlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

İftar için sağlıklı yaklaşımlar

Selçuk, iftar öğününde yavaş yemek yemenin ve iyice çiğnemenin önemini vurgulayarak, çorba ile başlanıp, 10-15 dakika ara verilmesinin mideye yüklenmemek için önemli olduğunu söylüyor. Ana yemeğin yağsız pişirme yöntemleriyle hazırlanması ve her öğünde mutlaka salata bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

Dengeli öğünlerin önemi

Selçuk, Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıklarımızın öğünlerin dengeli olmasını daha da önemli hale getirdiğini belirtiyor. Sahur öğününde kas ve sıvı kaybını önlemek için gerekli besinlerin alınması gerektiğini, bu sayede gün boyu enerjik kalınabileceğini ifade ediyor.Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

Sahurda uzak durulması gerekenler

Tuz ve baharat içeriği yüksek gıdalardan sahurda kaçınılması gerektiğini belirten Selçuk, bu tür besinlerin özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabileceğini söylüyor. Kafeinli içecekler yerine, ayran, şekersiz komposto ve ev yapımı meyve sularının tercih edilmesini öneriyor.Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

İftarda tatlı

İftar sonrası tatlı ihtiyacına değinen Selçuk, yemeğin ardından hemen tatlı tüketmenin uygun olmadığını, en az 2 saat beklenilmesi gerektiğini belirtiyor. Tatlı tüketiminin, hafif ara öğünlerle dengelenebileceğini ve sütlü tatlıların küçük porsiyonlarda haftada bir tüketilebileceğini ifade ediyor.Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

Diyetisyen Tuğba Nur Selçuk'un Ramazan ayında beslenme üzerine önerileri, oruç tutan herkes için değerli bilgiler sunuyor. Sahur ve iftar öğünlerinde doğru besin seçimleri yaparak, Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek mümkün.Ramazan’da sahur için kritik tavsiyeler

08 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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