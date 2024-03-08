Üretici ve market arasındaki makas genişliyor

Tarımsal üretimde büyüyen fiyat farkı alarmı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) son raporu, tarımsal ürünlerdeki üretici ile market fiyat farkının giderek arttığını gösteriyor. Şubat ayında, özellikle limon, portakal, kuru incir ve kabak gibi ürünlerde bu farkın ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Üretici zararına üretim yaparken, tüketici de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

Market fiyatlarındaki artış trendi

Market raflarında yer alan ürünlerin fiyatlarındaki artış, tüketicilerin bütçesini zorluyor. Şubat ayı verilerine göre, 40 üründen 29'unda fiyat artışı gözlemlenirken, kuru incir, kuru kayısı ve fındık içi gibi ürünlerdeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Bu durum, tarımsal ürünlerin market zincirindeki fiyat politikalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Üretici fiyatlarındaki dalgalanmalar ve etkileri

Üretici seviyesinde yaşanan fiyat dalgalanmaları, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bazı ürünlerde fiyat değişikliği yaşanmazken, özellikle kabak ve limon gibi ürünlerde fiyat düşüşleri üreticileri olumsuz etkiliyor. Diğer yandan, kuru soğan ve sivri biber gibi ürünlerde görülen fiyat artışları, mevsimsel ve talebe bağlı değişimlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Mevsim ve talebin fiyatlara etkisi

Tarımsal ürün fiyatları üzerinde mevsimsel değişiklikler ve talep dalgalanmalarının önemli bir etkisi bulunuyor. Kuru soğan ve kuzu eti gibi ürünlerde mevsim sonu ve arz-talep değişiklikleri fiyatları doğrudan etkiliyor. Bu durum, tarımsal planlama ve üretim stratejilerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Tarımsal girdi maliyetlerindeki yükseliş

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin maliyetlerindeki artış, üreticilerin en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Mazot, gübre ve yem gibi temel girdilerdeki fiyat artışları, üretim maliyetlerini yükseltiyor ve bu da üretici gelirlerini olumsuz etkiliyor. Bu artışlar, tarımsal üretimin maliyetini ve dolayısıyla market fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri

TZOB Genel Başkanı'nın vurguladığı gibi, tarımdan uzaklaşan üreticilerin sektöre geri dönüşü zor bir süreç. Üretici ve market fiyatları arasındaki makasın daraltılması, tarımsal üretimin teşvik edilmesi ve girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip. Bu bağlamda, politika yapıcıların ve ilgili kurumların koordineli çalışması gerekiyor.