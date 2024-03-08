Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı

Binali Yıldırım ile Özel Anı
Engelli bir genç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaklaşarak, cep telefonundan eski Başbakan Binali Yıldırım ile çekilmiş bir videoyu gösterdi. Bu özel an, etkinlikte duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bakan Tunç, gençle el sıkışarak, bu anlamlı paylaşım için teşekkür etti.
"Yasakçı Zihniyeti Ortadan Kaldırdık"
Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında terörle mücadelenin süreceğini ve yasakçı zihniyetin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Her türlü düşünce özgürlüğünün önemine değinen Tunç, şiddet ve terörle bağlantılı olmayan her türlü ifade özgürlüğünün desteklendiğini belirtti.
Adil Düzlü'ye Espirili Gönderme
AK Parti Saltukova Belediye Başkan Adayı Adil Düzlü'ye esprili bir gönderme yapan Bakan Tunç, adalet kavramının önemine dikkat çekti. Çaycuma ve Saltukova'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Tunç, bölge halkıyla yakından ilgilendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.