Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı

Binali Yıldırım ile Özel Anı

Engelli bir genç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaklaşarak, cep telefonundan eski Başbakan Binali Yıldırım ile çekilmiş bir videoyu gösterdi. Bu özel an, etkinlikte duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bakan Tunç, gençle el sıkışarak, bu anlamlı paylaşım için teşekkür etti.

"Yasakçı Zihniyeti Ortadan Kaldırdık"

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında terörle mücadelenin süreceğini ve yasakçı zihniyetin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Her türlü düşünce özgürlüğünün önemine değinen Tunç, şiddet ve terörle bağlantılı olmayan her türlü ifade özgürlüğünün desteklendiğini belirtti.

Adil Düzlü'ye Espirili Gönderme

AK Parti Saltukova Belediye Başkan Adayı Adil Düzlü'ye esprili bir gönderme yapan Bakan Tunç, adalet kavramının önemine dikkat çekti. Çaycuma ve Saltukova'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Tunç, bölge halkıyla yakından ilgilendi.