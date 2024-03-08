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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşen seçim ofisi açılışında, engelli bir gencin Binali Yıldırım ile olan anısı dikkat çekti. Saltukova beldesindeki etkinlikte, Bakan Tunç'un konuşması sırasında yaşanan bu anlamlı sürpriz, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı mask
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı
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Binali Yıldırım ile Özel Anı

Engelli bir genç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yaklaşarak, cep telefonundan eski Başbakan Binali Yıldırım ile çekilmiş bir videoyu gösterdi. Bu özel an, etkinlikte duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bakan Tunç, gençle el sıkışarak, bu anlamlı paylaşım için teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı

"Yasakçı Zihniyeti Ortadan Kaldırdık"

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında terörle mücadelenin süreceğini ve yasakçı zihniyetin ortadan kaldırıldığını vurguladı. Her türlü düşünce özgürlüğünün önemine değinen Tunç, şiddet ve terörle bağlantılı olmayan her türlü ifade özgürlüğünün desteklendiğini belirtti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı

Adil Düzlü'ye Espirili Gönderme

AK Parti Saltukova Belediye Başkan Adayı Adil Düzlü'ye esprili bir gönderme yapan Bakan Tunç, adalet kavramının önemine dikkat çekti. Çaycuma ve Saltukova'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Tunç, bölge halkıyla yakından ilgilendi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a özel sürpriz! Engelli gencin Binali Yıldırım anısı
# belediye, başkan, ak parti

08 Mar 2024 - 10:35 Zonguldak/ Çaycuma- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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