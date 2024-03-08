Zabıta denetimi! 3 İşletmeye ceza yağdı

Tüketici Haklarına Tam Destek

Kilimli'deki denetimler, tüketici haklarını korumak ve alışveriş güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler alabilmesi için etiket ve son kullanma tarihlerine özel önem verdi. Bu süreçte, etiket bilgilerinin doğruluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı bir şekilde incelendi.

Fiyat Uyuşmazlığına Sıfır Tolerans

Denetimler sırasında, raf ve kasa arasındaki fiyat farklılıkları da mercek altına alındı. Tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek amacıyla yapılan bu denetimlerde, fiyat etiketleri ve kasa fiyatlarının birbiriyle uyuşmaması durumunda işletmelere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, 3 işletmeye toplamda 7 adet cezai işlem uygulanarak, tüketici haklarının korunması adına önemli bir adım atıldı.

Denetimler Devam Edecek

Kilimli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız devam edecek. Bu denetimler, tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının ön planda tutulması amacıyla büyük önem taşıyor. Kilimli'de yaşayan vatandaşlar, belediyenin bu tür denetimlerle alışveriş güvenliğini artırdığını ve tüketici haklarını güçlendirdiğini belirtiyor.