Zabıta denetimi! 3 İşletmeye ceza yağdı

Tüketici Haklarına Tam Destek
Kilimli'deki denetimler, tüketici haklarını korumak ve alışveriş güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler alabilmesi için etiket ve son kullanma tarihlerine özel önem verdi. Bu süreçte, etiket bilgilerinin doğruluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri detaylı bir şekilde incelendi.
Fiyat Uyuşmazlığına Sıfır Tolerans
Denetimler sırasında, raf ve kasa arasındaki fiyat farklılıkları da mercek altına alındı. Tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek amacıyla yapılan bu denetimlerde, fiyat etiketleri ve kasa fiyatlarının birbiriyle uyuşmaması durumunda işletmelere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda, 3 işletmeye toplamda 7 adet cezai işlem uygulanarak, tüketici haklarının korunması adına önemli bir adım atıldı.
Denetimler Devam Edecek
Kilimli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız devam edecek. Bu denetimler, tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının ön planda tutulması amacıyla büyük önem taşıyor. Kilimli'de yaşayan vatandaşlar, belediyenin bu tür denetimlerle alışveriş güvenliğini artırdığını ve tüketici haklarını güçlendirdiğini belirtiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.