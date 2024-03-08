Trabzonspor, kendi alt yapısından iki oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı

Trabzonspor, futbolun geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Kulübün altyapısından yetişen iki parlak yıldız, Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, profesyonellik yolunda önemli bir adım attı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle, bu iki genç yetenek kendilerini Trabzonspor'a bağlayan 3.5 yıllık sözleşmelere imza attı. Bu anlaşma, Trabzonspor'un gençlere verdiği önemi ve onları nasıl şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Altyapıdan A Takıma

Törende, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı gibi önemli isimler yer aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir, başkan Ertuğrul Doğan önderliğinde altyapıya yapılan yatırımların meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, bu iki genç yeteneğin profesyonelliğe adım atmalarının camia için hayırlı olmasını temenni etti. Özdemir, Trabzonspor'un altyapı politikasının başarısını ve bu genç yeteneklerin kulübün geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Genç yeteneklerin büyük hayali gerçek oldu

Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, profesyonel sözleşme imzalamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Çamkerten, hayatının en önemli imzasını attığını, Trabzonspor'a olan bağlılığını ve ailesi ile hocalarına olan teşekkürlerini dile getirdi. Kendisinin de bir Trabzonspor aşığı olarak büyüdüğünü ifade etti.

Bulut’un çocukluk hayali

Zekeriya Berk Bulut ise çocukluk hayalinin gerçekleştiğini, Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamanın verdiği mutluluğu ve gururu paylaştı. Her zaman daha fazla çalışmayı sürdüreceğini belirten Bulut, bu süreçte yanında olan herkese minnettarlığını ifade etti.

Trabzonspor'un geleceğe bakışı

Trabzonspor'un altyapıya verdiği önem ve genç yetenekleri A takıma kazandırma politikası, Türk futbolunda model teşkil ediyor. Çamkerten ve Bulut'un profesyonelliğe adım atması, Trabzonspor'un bu politikasının başarılı bir örneği olarak kayıtlara geçti. Kulübün, genç yetenekleri keşfetme, geliştirme ve onlara yatırım yapma konusundaki kararlılığı, hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun geleceğine ışık tutuyor.