08 Mar 2024 - 10:46- Asayiş G:

Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun

Türkiye genelinde 23 vatandaşı, "film yorumu yaparak para kazanma" vaadiyle 6 milyon TL dolandıran 8 kişi, Karabük ve İstanbul'da düzenlenen başarılı operasyonlarla yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dört aylık titiz çalışması sonucu, sosyal medya üzerinden mağdurları reklam linkleriyle farklı sitelere yönlendirip paralarını kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, kripto para aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı yurt dışına kaçırmaya çalışt

İhlas Haber Ajansı
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Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun mask
Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun
Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun
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Kapsamlı Operasyon ve Sonuçları

Karabük dahil 18 ilde etkili olan dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya aracılığıyla yaydıkları reklam linkleri üzerinden mağdurların güvenini kazanıp, büyük miktarda para topladı. Yapılan detaylı incelemeler ve analizler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Operasyon neticesinde 9 hedef şahıstan 8'i gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan dolandırıcıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun

Adalete Teslim Edilenler

Yakalanan şahıslardan biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı emniyet güçlerinin ne kadar kararlı ve etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun
# karabük, Medya

08 Mar 2024 - 10:46 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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