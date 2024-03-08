Film yorumu vaadiyle milyonlarca lira vurgun

Kapsamlı Operasyon ve Sonuçları
Karabük dahil 18 ilde etkili olan dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya aracılığıyla yaydıkları reklam linkleri üzerinden mağdurların güvenini kazanıp, büyük miktarda para topladı. Yapılan detaylı incelemeler ve analizler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Operasyon neticesinde 9 hedef şahıstan 8'i gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yakalanan dolandırıcıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adalete Teslim Edilenler
Yakalanan şahıslardan biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı emniyet güçlerinin ne kadar kararlı ve etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.