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Mart Ayında beyaz sürpriz

Karabük'ün yüksek kesimlerinde Mart ayının sürprizi, göz alıcı bir kış manzarası oldu. Kar yağışının etkisiyle ormanlar, adeta beyaz bir örtüyle kaplanarak, görenleri büyüledi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği bu bölgede, kar ve yoğun sis, eşsiz bir doğa olayının ortaya çıkmasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Mart Ayında beyaz sürpriz mask
Mart Ayında beyaz sürpriz
Mart Ayında beyaz sürpriz
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Beyazın Hakimiyeti: Ahmetusta Geçidi'nde Kış Güzellemesi

Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı noktası olan Ahmetusta Geçidi, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına dönüştü. Yoğun sisin de eşlik ettiği bu doğa harikası, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bölgede seyahat eden bazı vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için araçlarını durdurarak, fotoğraf çekme fırsatını kaçırmadı.

Mart Ayında beyaz sürpriz

Kışın Güzelliği: Fotoğrafçıların Yeni Gözdesi

İzmit'ten Safranbolu'ya sevkiyat yapan Kadir Kesgin gibi birçok kişi, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan bu güzel manzarayı fotoğraflamak için mola verdi. Kesgin, kar yağışının bu güzel manzarayı ortaya çıkardığını ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmek istediğini belirtti.Mart Ayında beyaz sürpriz
# kar, karabük, doğa, bartın

08 Mar 2024 - 10:51 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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