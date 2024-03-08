Mart Ayında beyaz sürpriz

Beyazın Hakimiyeti: Ahmetusta Geçidi'nde Kış Güzellemesi
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı noktası olan Ahmetusta Geçidi, kar yağışıyla birlikte adeta bir kış masalına dönüştü. Yoğun sisin de eşlik ettiği bu doğa harikası, yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bölgede seyahat eden bazı vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için araçlarını durdurarak, fotoğraf çekme fırsatını kaçırmadı.
Kışın Güzelliği: Fotoğrafçıların Yeni Gözdesi
İzmit'ten Safranbolu'ya sevkiyat yapan Kadir Kesgin gibi birçok kişi, kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan bu güzel manzarayı fotoğraflamak için mola verdi. Kesgin, kar yağışının bu güzel manzarayı ortaya çıkardığını ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmek istediğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.