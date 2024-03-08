Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı

Eğitim Camiasından Tepkiler Yükseliyor
Eğitimciler Birliği Sendikası Şube Başkanı Zeki Öz, yaşanan vahim olay karşısında okul önünde basın açıklaması yaparak, eğitim alanında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Öz, şiddetin eğitim kurumlarında terör estirdiğini ve bu durumun toplumsal değerlerimizi erozyona uğrattığını belirtti.
Şiddetin Önlenmesi Çağrısı
Zeki Öz, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü ifade etti. Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aileler ve medyanın bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Öz, şiddeti önleyecek tedbirlerin alınması ve eğitimcilerin yasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.
Toplumsal Duyarlılık ve Eğitim Seferberliği Vurgusu
Eğitimciler Birliği Sendikası, yaşanan olayın takipçisi olacağını ve faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Şiddete maruz kalan öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir eğitim programının önemine dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.