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Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı

Karabük'te yaşanan dehşet verici olay, eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Mimar Sinan Ortaokulu'nda bir veli, çocuğu ile tartışan öğrenciye ve araya giren Türkçe öğretmenine şiddet uygulayarak darp etti. Olay, eğitim alanında şiddetin artışına dikkat çekerek, toplumsal bir tepkiyi beraberinde getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı mask
Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı
Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı
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Eğitim Camiasından Tepkiler Yükseliyor

Eğitimciler Birliği Sendikası Şube Başkanı Zeki Öz, yaşanan vahim olay karşısında okul önünde basın açıklaması yaparak, eğitim alanında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Öz, şiddetin eğitim kurumlarında terör estirdiğini ve bu durumun toplumsal değerlerimizi erozyona uğrattığını belirtti.

Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı

Şiddetin Önlenmesi Çağrısı

Zeki Öz, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü ifade etti. Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aileler ve medyanın bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Öz, şiddeti önleyecek tedbirlerin alınması ve eğitimcilerin yasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.Veli okulu bastı, öğretmen ve öğrenciye şiddet uyguladı

Toplumsal Duyarlılık ve Eğitim Seferberliği Vurgusu

Eğitimciler Birliği Sendikası, yaşanan olayın takipçisi olacağını ve faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Şiddete maruz kalan öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir eğitim programının önemine dikkat çekti.
# eğitim

08 Mar 2024 - 11:01 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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