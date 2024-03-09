Türk savunma sanayiinden yeni nesil güç: Bulutaltı İHA BAHA

HAVELSAN'ın yenilikçi Bulutaltı insansız hava aracı: baha göreve hazır!

Türkiye'nin önde gelen savunma teknolojisi şirketlerinden HAVELSAN, geliştirdiği Bulutaltı İnsansızHava Aracı (BAHA)'nın kabul testlerini başarıyla tamamlayarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sundu. BAHA, sınır güvenliği, kıyı güvenliği, istihbarat ve takip gibi kritik görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Teknolojik üstünlük ve yerlilik oranı

HAVELSAN BAHA, modern orduların ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip bir platform olarak öne çıkıyor. Dikey iniş ve kalkış yeteneği, tam otonom görev kabiliyeti, modüler mimarisi ile farklı faydalı yüklerin entegre edilmesine olanak tanıyan BAHA, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Benzinli motoru ve elektrik motorları ile hibrit bir güç sistemine sahip olan BAHA, 15.000 feet irtifaya kadar görev yapabiliyor ve 6 saate kadar havada kalabiliyor.

Çok yönlü görev kabiliyetleri

BAHA'nın görev kabiliyetleri arasında takip, tespit, alan koruma, istihbarat, elektronik harp, kıyı ve sınır güvenliği, enerji nakil ve petrol-gaz hatları denetimi, kaçakçılık ve terörle mücadele, asayiş, narkotik bitki tespiti, yerleşim termal ölçümü, orman yangın yönetimi, afet sonrası değerlendirme, sintine ve çevre kirliliği tespiti, tarımsal uygulamalar ve haritacılık gibi geniş bir yelpazede yer alıyor.

Uluslararası başarı ve gelecek vizyonu

Önce Afrika'ya sonra Orta Asya'ya ihracatı gerçekleştirilen BAHA, uluslararası alanda da Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki başarısını kanıtlıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük deprem sonrasında arama ve kurtarma çalışmalarında da etkin bir şekilde kullanılan BAHA, gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve dost ülkelerin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edecek.

HAVELSAN'ın bu başarılı projesi, Türkiye'nin savunma teknolojileri alanında geldiği noktayı ve geleceğe yönelik potansiyelini gözler önüne seriyor. BAHA'nın sahada göstereceği performans, diğer insansız sistemlerle olan entegrasyon kabiliyeti ve geniş görev yelpazesi ile Türkiye'nin savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımlarını pekiştirecek.