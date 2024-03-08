UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

Avrupa futbolunun kalbinde, Türkiye'nin gururu Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde göz kamaştıran bir başarıya imza attı. Avrupa kupalarında ülkemizin kalan tek temsilcisi olan Sarı-Lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu zafer, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir yükselişe işaret ediyor.

Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic parladı

Lotto Park'ta gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti. Bu goller, takımın ve Türk futbolunun Avrupa'daki prestijini artıran önemli adımlar oldu.

Belçika'da bir serinin sonu

Fenerbahçe'nin bu başarısı, aynı zamanda Union Saint-Gilloise'nın resmi müsabakalardaki 17 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Bu, Sarı-Lacivertlilerin sadece sahadaki gücünü değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğünü de kanıtladı.

İstanbul’da rövanş heyecanı

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise arasındaki rövanş maçı, 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşecek. Bu maç, her iki takım için de çeyrek final yolunda kritik bir öneme sahip.

Ülke puanında kritik başarı

Fenerbahçe'nin bu zaferi, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir ilerleme kaydetmesini sağladı. Sarı-Lacivertlilerin Belçika'daki başarısı sonucunda, Türkiye'ye 500 puanlık kıymetli bir katkı sağlandı. Türkiye, bu sonuçla birlikte 9. sıradaki yerini koruyarak, toplamda 38.100 puan topladı. Bu başarı, ülkemizin Avrupa futbolundaki konumunu güçlendiriyor ve önümüzdeki yıllarda Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım gönderme potansiyelini artırıyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması

1-İngiltere 101.553

2-İspanya 86.864

3-İtalya 85.855

4-Almanya 82.767

5-Fransa 64.997

6-Hollanda 61.300

7-Portekiz 55.482

8-Belçika 46.800

9- Türkiye 38.100

10- İskoçya 36.050

11- Çekya 35.550

12-İsviçre 32.775

13-Avusturya 32.400

14- Norveç 31.625

15- Danimarka 31.450