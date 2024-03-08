08 Mar 2024 - 10:59- Spor G:

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup ederek Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişine öncülük etti. Avrupa futbolunda tarihi bir zafer.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi. mask
UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Avrupa futbolunun kalbinde, Türkiye'nin gururu Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde göz kamaştıran bir başarıya imza attı. Avrupa kupalarında ülkemizin kalan tek temsilcisi olan Sarı-Lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu zafer, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir yükselişe işaret ediyor.

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic parladı

Lotto Park'ta gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic kaydetti. Bu goller, takımın ve Türk futbolunun Avrupa'daki prestijini artıran önemli adımlar oldu.

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

Belçika'da bir serinin sonu

Fenerbahçe'nin bu başarısı, aynı zamanda Union Saint-Gilloise'nın resmi müsabakalardaki 17 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Bu, Sarı-Lacivertlilerin sadece sahadaki gücünü değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğünü de kanıtladı.
UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

İstanbul’da rövanş heyecanı

Fenerbahçe ve Union Saint-Gilloise arasındaki rövanş maçı, 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşecek. Bu maç, her iki takım için de çeyrek final yolunda kritik bir öneme sahip.

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

Ülke puanında kritik başarı

Fenerbahçe'nin bu zaferi, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında önemli bir ilerleme kaydetmesini sağladı. Sarı-Lacivertlilerin Belçika'daki başarısı sonucunda, Türkiye'ye 500 puanlık kıymetli bir katkı sağlandı. Türkiye, bu sonuçla birlikte 9. sıradaki yerini koruyarak, toplamda 38.100 puan topladı. Bu başarı, ülkemizin Avrupa futbolundaki konumunu güçlendiriyor ve önümüzdeki yıllarda Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla takım gönderme potansiyelini artırıyor.

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması

1-İngiltere 101.553

2-İspanya 86.864

3-İtalya 85.855

4-Almanya 82.767

5-Fransa 64.997

6-Hollanda 61.300

7-Portekiz 55.482

8-Belçika 46.800

9- Türkiye 38.100

10- İskoçya 36.050

11- Çekya 35.550

12-İsviçre 32.775

13-Avusturya 32.400

14- Norveç 31.625

15- Danimarka 31.450

UEFA ülke puanında Fenerbahçe fırtınası! UEFA ülke puanı güncellendi.

 

# istanbul, türkiye, avrupa

08 Mar 2024 - 10:59 İstanbul- Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL