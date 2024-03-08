- Asayiş

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Kastamonu'da, Akveri Camisi'nde akşam namazı kılan 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, namaz esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Cemaat ve ailesi yasta.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Camide namaz kılarken hayatını kaybetti mask
Camide namaz kılarken hayatını kaybetti
Haber albümü için resme tıklayın

Beklenmedik Veda

Hacı Ahmet Güney'in, namaz kıldığı sıralarda fenalaşarak yere düşmesi üzerine, camide bulunan cemaat hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Güney'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu beklenmedik veda, cami cemaati ve Güney'in tanıdıkları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hacı Ahmet Güney'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldıktan sonra, öğle namazına müteakip, vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından, Güney'in naaşı, ailesinin kabristanlığının bulunduğu Araç ilçesine bağlı Alınören köyüne defnedildi.
# eğitim, araç

08 Mar 2024 - 11:07 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL