Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Beklenmedik Veda
Hacı Ahmet Güney'in, namaz kıldığı sıralarda fenalaşarak yere düşmesi üzerine, camide bulunan cemaat hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Güney'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu beklenmedik veda, cami cemaati ve Güney'in tanıdıkları arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hacı Ahmet Güney'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldıktan sonra, öğle namazına müteakip, vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından, Güney'in naaşı, ailesinin kabristanlığının bulunduğu Araç ilçesine bağlı Alınören köyüne defnedildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.