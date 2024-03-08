Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Beklenmedik Veda

Hacı Ahmet Güney'in, namaz kıldığı sıralarda fenalaşarak yere düşmesi üzerine, camide bulunan cemaat hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Güney'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu beklenmedik veda, cami cemaati ve Güney'in tanıdıkları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hacı Ahmet Güney'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldıktan sonra, öğle namazına müteakip, vefat ettiği Akveri Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından, Güney'in naaşı, ailesinin kabristanlığının bulunduğu Araç ilçesine bağlı Alınören köyüne defnedildi.