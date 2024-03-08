- Asayiş

Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi

Kastamonu'da iki grup arasında başlayan gergin tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü ve Erdal Kabasakal'ın ölümüyle sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan titiz soruşturma, dört şüphelinin yargılandığı dava ile sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi mask
Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi
Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi
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Adaletin Terazisi Dört Sanık İçin De Ağır Bastı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması, nefesleri kesti. Ana sanık D.Y., "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum edildi, ancak mahkeme, sanığın duruşmadaki olumlu tutumunu dikkate alarak cezayı 25 yıla indirdi. Cinayete yardım eden avukat A.Y. ve H.Y. ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avukat A.Y., duruşma salonundan doğrudan cezaevine gönderilirken, H.Y.'ye ev hapsi cezası verildi. Diğer sanık E.K.'nin yaralama suçundan aldığı 17 ay hapis cezası da davanın diğer önemli kararlarından biri oldu.

Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi

Kastamonu'da Adaletin Sağlandığı Gün

Bu dava, Kastamonu'da adaletin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin bir kanıtı olarak tarihe geçti. Mahkeme, suç ve ceza arasındaki dengeyi titizlikle koruyarak, toplumda güven ve adalet duygusunu pekiştirdi. Bu karar, aynı zamanda, suçluların eylemlerinin sonuçlarından kaçamayacağının da güçlü bir mesajını verdi.Restoran cinayeti! Sanıklara ağır cezalar verildi

08 Mar 2024 - 11:13 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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