- Gündem

Leylekler İçin güvenli yuvalar

2022 yılından itibaren YEDAŞ'ın öncülüğünde, Sinop Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile hayata geçirilen "Leylek Evleri Sosyal Sorumluluk Projesi", leyleklerin elektrikle ilişkili tehlikelerden korunmasını amaçlıyor. Bu proje, göçmen kuşların güvenliği için önemli bir adım atıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Leylekler İçin güvenli yuvalar mask
Büyütmek için resme tıklayın

Elektrik Direkleri Artık Daha Güvenli

Sinop Cuma Ovası'nda başlatılan bu değerli girişim, elektrik direklerine zarar vermeyen, yangın riski taşımayan ve leylekler için ideal olan yuvaların yerleştirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede, leylek ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzman Görüşleri ve Sürdürülebilir Çözümler

Doç. Dr. Evrim Sönmez ve Okul Müdürü Orhan Okur, projenin leylek ölümlerini azalttığına ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı YEDAŞ'a teşekkürlerini iletti. Araştırmalar sonucunda seçilen yuvaların düzenli olarak gözlemlendiğini ve leyleklere veteriner bakımının sağlandığını belirttiler.

Leylekler İçin güvenli yuvalar

YEDAŞ'tan Çevre Bilinci ve Toplumsal Fayda

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, enerji dağıtımının ötesinde, topluma ve çevreye katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı. Karaer, leyleklerin yanı sıra, müşterilerin de elektrik kesintilerinden korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
# cuma, uzman, elektrik

08 Mar 2024 - 11:17 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL