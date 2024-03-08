Leylekler İçin güvenli yuvalar

Elektrik Direkleri Artık Daha Güvenli

Sinop Cuma Ovası'nda başlatılan bu değerli girişim, elektrik direklerine zarar vermeyen, yangın riski taşımayan ve leylekler için ideal olan yuvaların yerleştirilmesiyle dikkat çekiyor. Bu sayede, leylek ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uzman Görüşleri ve Sürdürülebilir Çözümler

Doç. Dr. Evrim Sönmez ve Okul Müdürü Orhan Okur, projenin leylek ölümlerini azalttığına ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı YEDAŞ'a teşekkürlerini iletti. Araştırmalar sonucunda seçilen yuvaların düzenli olarak gözlemlendiğini ve leyleklere veteriner bakımının sağlandığını belirttiler.

YEDAŞ'tan Çevre Bilinci ve Toplumsal Fayda

YEDAŞ Sistem İşletme Koordinatörü Alpay Karaer, enerji dağıtımının ötesinde, topluma ve çevreye katkıda bulunmanın önemine vurgu yaptı. Karaer, leyleklerin yanı sıra, müşterilerin de elektrik kesintilerinden korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.