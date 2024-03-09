Yerli ve milli güç: OKHAN İle denizlerde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü: insansız deniz Aracı OKHAN

Türkiye, savunma teknolojileri alanında attığı adımlarla denizlerde de iddiasını ortaya koyuyor. Kayacı Savunma tarafından geliştirilen ve yaklaşık on yıllık Ar-Ge çalışmalarının ürünü olan insansız deniz aracı OKHAN, ulusal ve uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yenilikçi araç, Katar'da düzenlenen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) sergilendi, göz doldurdu.

OKHAN'ın teknik üstünlükleri

11,5 metre boyunda ve 7 ton ağırlığında olan OKHAN, 2x195 beygir gücünde motorlara sahip ve 30 knot azami hıza ulaşabiliyor. 350 mil seyir menzili sunan bu insansız deniz aracı, otonom keşif, gözetleme ve takip görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Yüzde 85 yerlilik oranıyla dikkat çeken OKHAN, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Küresel pazarlara açılan kapı

Kayacı Savunma, OKHAN ile Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Endonezya pazarını hedefliyor. Bu strateji, Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çığır açan özellikler ve görev kabiliyetleri

OKHAN, otonom olarak engelden sakınma manevraları yapabilme, hareketli kara ve deniz platformlarından kumanda edilebilme gibi özelliklere sahip. 1,5 ton ağırlığına kadar faydalı yük taşıyabilen bu araç, mühimmat fırlatıcı lançer, aktif/pasif radar reflektör, RF karıştırıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış durumda.

Görev kabiliyetleri arasında insansız ve tam otonom seyir, keşif, gözetleme, istihbarat toplama, yapay zeka ile optimum seyir kabiliyeti, görüntü işleme ile hedef tespit ve teşhis, yüksek değerli birim koruma ve nöbet, ana birimlere eskort edebilme, silahlandırıldığında taarruz ve savunma, düzensiz göç ile etkin mücadele yer alıyor.