A101'den Akıllı Telefonlarda Dev İndirim: iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'de Fiyatlar Düştü!

Teknoloji tutkunlarına müjde: A101'den cazip fiyatlar!

Türkiye'de teknoloji severlerin yüzünü güldürecek bir haber var! Zincir marketlerin teknolojik ürün satışlarındaki rolü giderek artarken, A101 bu trendi devam ettiriyor. Özellikle akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve oyun konsolları gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. A101, 7 Mart itibarıyla dikkat çekici bir kampanyaya imza atarak, iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE gibi popüler akıllı telefonları cazip fiyatlarla satışa sundu.

iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE: teknoloji harikaları A101'de!

A101'in son broşüründe öne çıkan ürünler arasında Apple'ın gözde modeli iPhone 14 Plus ve Samsung'un amiral gemisi Galaxy S23 FE yer alıyor. Bu telefonlar, teknoloji meraklılarının dikkatini çekecek özelliklerle dolu. iPhone 14 Plus, 6.7 inç boyutunda Full HD+ ekranı, yenilenen A15 Bionic işlemcisi ve 4K@60 FPS video kaydı yapabilen 12 Megapiksel özçekim kamerası ile öne çıkıyor. Samsung Galaxy S23 FE ise 6.4 inç 120 Hz destekli FHD+ ekranı, Exynos 2200 işlemcisi ve 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel kameraları ile dikkat çekiyor.

Cazip fiyatlarla teknolojiyi yakalayın!

A101, bu iki popüler modeli oldukça cazip fiyatlarla sunuyor. iPhone 14 Plus 256 GB modeli için 53 bin 999 TL, Samsung Galaxy S23 FE için ise 22 bin 999 TL fiyat belirlenmiş. Bu fiyatlar, resmi web sitelerindeki fiyatlarla kıyaslandığında oldukça avantajlı. Özellikle iPhone 14 Plus modelinde 9 bin TL, Samsung Galaxy S23 FE modelinde ise 4 bin TL'lik bir tasarruf sağlanıyor.

Diğer dikkat çekici teknolojik ürünler

A101'in teknoloji ürünleri sadece bu iki modelle sınırlı değil. Realme C55 ve Omix X600 gibi diğer akıllı telefon modelleri de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Realme C55, 7 bin 699 TL fiyat etiketiyle, Omix X600 ise 4 bin 999 TL fiyatla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy S23 FE gibi popüler akıllı telefonları cazip fiyatlarla sunuyor. Bu kampanya, teknoloji meraklıları için büyük bir fırsat sunarken, A101'in teknoloji ürünleri alanındaki iddiasını da ortaya koyuyor.