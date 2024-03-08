Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Fenerbahçe'nin zaferine özel yorumlar

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise üzerindeki etkileyici zaferi, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu önemli başarı, özellikle eski Fenerbahçeli ve şu anda İspanya'nın La Liga devi Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler tarafından da takdirle karşılandı. Güler, geçmişteki takım arkadaşları Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in sosyal medya üzerinden yaptıkları galibiyet paylaşımlarına dikkat çekici yorumlar yaparak eski takımına olan bağlılığını ve desteğini gösterdi.

Arda Güler, eski takım arkadaşlarının sevincine ortak oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise maçındaki başarısını sessizce izlemedi. Güler, Michy Batshuayi'nin "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklindeki galibiyet sonrası paylaşımına, Batshuayi ile özdeşleşen bir yarasa emojisi ile yorum yaptı. İsmail Yüksek'in "Hedeflere doğru adım adım" ifadesini içeren paylaşımına ise "Ahtapot" sözcüğü ile cevap vererek, arkadaşlarının performansını tebrik etti.

Bağlılık ve destek mesajları

Arda Güler'in bu jestleri, sporcular arasındaki kardeşlik ve takım ruhunun sadece saha içinde değil, saha dışında da devam ettiğinin canlı bir örneği olarak görülüyor. Güler, bu samimi yorumlarıyla, Fenerbahçe'ye olan derin bağını ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu tür etkileşimler, futbolun sadece skorlar ve başarılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda derin insanî ilişkiler ve dostluklar üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısındaki bu kritik galibiyeti, takımın Avrupa kupalarındaki başarısının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu zafer, hem takımın moralini yükseltti hem de Avrupa sahnesindeki rekabetçiliğini bir kez daha ispatladı. Arda Güler'in eski takım arkadaşlarına gösterdiği bu destek ve takdir, takımın gelecekteki başarıları için de olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.