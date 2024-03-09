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Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

Dünyanın en nadir ve pahalı otomobillerinden Maybach Exelero'nun hikayesi: 700 HP V12 motor, milyon dolarlık fiyat etiketi ve ünlü sahipleri. Otomobil dünyasında bir efsane. İşte fiyatı ve detaylı özellikleri.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne? mask
Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?
Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?
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Eşsiz Bir Mühendislik Harikası: Maybach Exelero

2005 yılı, otomobil dünyası için dönüm noktalarından biri oldu. Maybach tasarımcıları ve mühendisleri, otomobil endüstrisinde benzersiz bir iz bırakmak amacıyla Chrysler ile işbirliği yaparak efsanevi bir araç yaratmaya karar verdiler. Bu işbirliğinin sonucu, dünyada eşi benzeri olmayan bir otomobil olan Maybach Exelero oldu. Exelero, özellikle ağır ve hızlı otomobiller için tasarlanmış yeni bir lastik türünü test etmek amacıyla geliştirildi.

Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

Teknik Özellikler ve Performans

Maybach Exelero'nun kalbinde, 700 beygir gücünde, 5,9 litre hacminde çift turbolu bir V12 motor yatıyor. Bu güçlü motor, aracın 2.660 kilogramlık ağırlığına rağmen 350 km/saat (217 mil/saat) gibi inanılmaz bir maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor. Exelero, Maybach 57 sedan modelinin platformu üzerine inşa edilmiş olup, otomobil dünyasında bir devrim niteliğinde.Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

Bir İkonun Sahipleri

Maybach Exelero'nun sahipliği konusunda birçok söylenti bulunmakta. 2006 yılında, Jay Z'nin "Lost One" adlı müzik videosunda bu aracı kullanmasıyla birlikte, Exelero'nun sahipliği hakkında spekülasyonlar arttı. 2011 yılında ise Amerikalı rapçi Birdman'ın (aka Baby) bu nadide aracı satın aldığına dair haberler medyada yer aldı. Ancak, bu aracın gerçek sahibi hakkında net bir bilgi bulunmamakta.Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

Nadir Bir Mücevher: 8 Milyon Dolarlık Fiyat Etiketi

Maybach Exelero, 8 milyon dolarlık fiyat etiketiyle sadece dünyanın en nadir otomobillerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda en pahalılarından biri olarak da öne çıkıyor. Bu aracın, özel bir koleksiyoncu tarafından bu fiyata satın alındığı bilinmekte, ancak zamanla değerinin çok daha arttığı tahmin ediliyor. Jay-Z'nin bu özel koleksiyoncunun kimliği konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, onun ve Beyonce'nin ultra nadir ve pahalı bir başka aracı olan Rolls-Royce Boat Tail'e sahip olduğu biliniyor.Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

Maybach Exelero, otomobil dünyasında eşsiz bir yere sahip. Sadece bir adet üretilmiş olması, inanılmaz performans özellikleri ve yüksek fiyat etiketiyle, gerçek bir koleksiyon parçası. Jay Z ve Birdman gibi ünlülerin bu araca olan ilgisi, Exelero'nun sadece bir otomobilden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor: Bir ikon, bir mühendislik harikası ve otomobil tarihinde unutulmaz bir yer edinmiş bir efsane.Dünyanın en pahalı otomobili Mercedes-Maybach Exelero özellikleri ve fiyatı ne?

# otomobil, araç

09 Mar 2024 - 11:41 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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