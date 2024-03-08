Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro araçlara şok zam: Güncel zamlı fiyat listesi açıklandı!

2023 yılı, özellikle Çin menşeili otomobil üreticileri için büyük bir başarıya sahne oldu. Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde satışlarını artıran Çinli markalar, bu yıl da pazardaki iddialı konumlarını koruyor.

Chery'nin başarısı 2023'te doruğa ulaştı

Bu başarı hikayesinin öncülerinden biri olan Chery, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında global pazarda yüzde 52,6'lık bir artışla 1 milyon 881 bin 316 adet araç satışı gerçekleştiren Chery Grubu, aynı zamanda 937 bin 148 adet araç ihracatı ile yüzde 101,1'lik rekor bir büyüme kaydederek 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı unvanını korudu.

Mart ayında Chery modellerine zam geldi

Mart ayı itibarıyla Chery, yeni fiyat listesini otomobil severlerin beğenisine sundu. Açıklanan listeye göre, Chery'nin tüm modellerine zam yapıldığı görülüyor. Bu zamların detaylarına bakıldığında, özellikle Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerindeki artışlar dikkat çekici. Omoda 5 modelinin Comfort versiyonu 1 milyon 233 bin TL'den 1 milyon 283 bin TL'ye, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine ise sırasıyla 50 bin TL ve 20 bin TL zam yapıldı.

Chery Omoda 5'in yeni fiyatları

Comfort: 1 milyon 283 bin TL

Luxury: 1 milyon 373 bin TL

Excellent: 1 milyon 473 bin TL

Chery Tiggo 7 Pro'nun yeni fiyatları

Comfort: 1 milyon 298 bin 100 TL

Luxury: 1 milyon 423 bin TL

Excellent: 1 milyon 523 bin TL

Avantgarde: 1 milyon 623 bin TL

Chery Tiggo 8 Pro'nun yeni fiyatları

Luxury: 1 milyon 563 bin TL

Excellent: 1 milyon 693 bin TL

Avantgarde: 1 milyon 813 bin TL

Chery'nin pazardaki güçlü konumu

Chery'nin pazardaki bu başarısının altında, üstün teknolojiye sahip modelleri ve müşteri odaklı yaklaşımı yatıyor. Türkiye'deki otomobil severlerin beklentilerine cevap veren geniş model yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve rekabetçi fiyatları ile Chery, 2024 yılında da iddialı bir büyüme hedefliyor.