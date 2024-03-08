Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro araçlara şok zam: Güncel zamlı fiyat listesi açıklandı!

2023 yılı, özellikle Çin menşeili otomobil üreticileri için büyük bir başarıya sahne oldu. Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde satışlarını artıran Çinli markalar, bu yıl da pazardaki iddialı konumlarını koruyor.
Chery'nin başarısı 2023'te doruğa ulaştı
Bu başarı hikayesinin öncülerinden biri olan Chery, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında global pazarda yüzde 52,6'lık bir artışla 1 milyon 881 bin 316 adet araç satışı gerçekleştiren Chery Grubu, aynı zamanda 937 bin 148 adet araç ihracatı ile yüzde 101,1'lik rekor bir büyüme kaydederek 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı unvanını korudu.
Mart ayında Chery modellerine zam geldi
Mart ayı itibarıyla Chery, yeni fiyat listesini otomobil severlerin beğenisine sundu. Açıklanan listeye göre, Chery'nin tüm modellerine zam yapıldığı görülüyor. Bu zamların detaylarına bakıldığında, özellikle Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerindeki artışlar dikkat çekici. Omoda 5 modelinin Comfort versiyonu 1 milyon 233 bin TL'den 1 milyon 283 bin TL'ye, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine ise sırasıyla 50 bin TL ve 20 bin TL zam yapıldı.
Chery Omoda 5'in yeni fiyatları
Comfort: 1 milyon 283 bin TL
Luxury: 1 milyon 373 bin TL
Excellent: 1 milyon 473 bin TL
Chery Tiggo 7 Pro'nun yeni fiyatları
Comfort: 1 milyon 298 bin 100 TL
Luxury: 1 milyon 423 bin TL
Excellent: 1 milyon 523 bin TL
Avantgarde: 1 milyon 623 bin TL
Chery Tiggo 8 Pro'nun yeni fiyatları
Luxury: 1 milyon 563 bin TL
Excellent: 1 milyon 693 bin TL
Avantgarde: 1 milyon 813 bin TL
Chery'nin pazardaki güçlü konumu
Chery'nin pazardaki bu başarısının altında, üstün teknolojiye sahip modelleri ve müşteri odaklı yaklaşımı yatıyor. Türkiye'deki otomobil severlerin beklentilerine cevap veren geniş model yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve rekabetçi fiyatları ile Chery, 2024 yılında da iddialı bir büyüme hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.