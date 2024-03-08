Yeni Opel Astra Sports Tourer Electric! Fiyatı ve özellikleri ne?

Geniş Bagaj Hacmi ve Esnek Taşıma Çözümleri

Opel'in tamamen elektrikli kompakt sınıf station wagonu Astra Sports Tourer Electric, 1.553 litreye varan geniş bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Bu, hem geniş ailelerin hem de macera tutkunlarının ihtiyaç duyduğu alanı sunuyor. Arka koltuklar katlandığında elde edilen bu hacim, hem evcil hayvanlarınız için geniş bir alan sağlıyor hem de kayaklar gibi spor ekipmanlarınızı rahatça taşımanıza olanak tanıyor. Opel, bu model için sunduğu tavan ve arka kısım taşıyıcı sistemleri ile tatil gezilerinizde ekstra alan ihtiyacınızı karşılıyor.

FlexConnect: İç Mekanın Düzenli ve Pratik Çözümü

Astra Sports Tourer Electric, FlexConnect çözümleri sayesinde iç mekanı hem düzenli tutuyor hem de yolculuğu daha keyifli hale getiriyor. Tablet tutucular, katlanabilir masalar, ceket askıları ve daha fazlası ile yolcular için konforlu bir seyahat deneyimi sunuluyor. Bu aksesuarlar, özellikle uzun yolculuklarda yolcuların rahat etmesini ve eğlenmesini sağlıyor.

413 Kilometreye Varan Menzil ile Yerel Olarak Emisyonsuz Seyahat

Opel Astra Sports Tourer Electric, WLTP standartlarına göre 413 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu, elektrikli araç kullanıcılarının şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarını endişesiz bir şekilde planlamalarını sağlıyor. Araç, 100 kW'lık hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakikada %80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Ayrıca, üç fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazı sayesinde evde hızlı AC şarjı mümkün.

Güvenlik ve Konfor için Kar ve Buz Ekipmanları

Opel, Astra Sports Tourer Electric kullanıcıları için kar ve buz koşullarında güvenliği artıran ekipmanlar da sunuyor. Standart 18 inç lastikler için uygun kar zincirleri, kış koşullarında yolculukların daha güvenli olmasını sağlıyor. Ayrıca, kayak ve snowboard taşıyıcıları gibi aksesuarlar, kış sporları tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yerel Olarak Emisyonsuz Tatiller için Şarj Aksesuarları

Opel, Astra Sports Tourer Electric için çeşitli şarj çözümleri sunarak, elektrikli araç kullanıcılarının her türlü şarj ihtiyacını karşılıyor. Evrensel Şarj Cihazı ve çeşitli adaptörler, aracın neredeyse her türlü priz ve şarj istasyonuna uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, sınır ötesi yolculuklar için ideal bir çözüm sunuyor.



Fiyatı Ne Kadar? Piyasaya Ne Zaman Sürülecek?

Motor / Şanzıman Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı 115 kW Ultimate 1.664.900 TL. Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Opel Astra Sports Tourer Electric, geniş bagaj hacmi, esnek taşıma ve şarj çözümleri, yerel olarak emisyonsuz menzili ve yolculuk konforunu artıran aksesuarları ile mükemmel bir seyahat arkadaşıdır. Bu tamamen elektrikli station wagon, hem ailelerin hem de macera tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayarak, her yolculuğu keyifli bir deneyime dönüştürüyor.