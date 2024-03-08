yeğenini vuran dayı teslim oldu

Yanlış Hedef: Dayının Ateşi Yeğenini Buldu
Eşi ile tartışan Sevgi Ş., annesinin evine sığınırken, peşinden gelen eşi Selim Ş. ile tartışma kızıştı. Tartışmaya dahil olan dayı Mehmet Ali G., tüfekle ateş açma kararı aldı. Ancak, nişan aldığı damadı yerine masum bir hedef olan yeğeni Sevgi Ş.'yi vurdu. Yanlışlıkla yaralama olayı, aile içi bir anlaşmazlığın nasıl felakete dönüşebileceğinin acı bir örneği oldu.
Teslimiyet ve Adalet: Şüpheli Dayı Tutuklandı
Olayın ardından kaçan Mehmet Ali G., vicdanının sesini dinleyerek polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, adaletin yerini bulduğuna dair toplumda bir nebze olsun rahatlama yarattı.
Durum Ciddi: Yaralı Yeğen Yoğun Bakımda
Sevgi Ş.'nin sağlık durumu ise endişe verici. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ailesi ve sevenleri, Sevgi Ş.'nin sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.