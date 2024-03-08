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yeğenini vuran dayı teslim oldu

Bolu'da aile içi tartışma sırasında dayı yanlışlıkla yeğenini vurdu. Şüpheli tutuklandı, yaralı genç kadın yoğun bakımda. Yeğenini vuran dayı, emniyet güçlerine teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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yeğenini vuran dayı teslim oldu mask
yeğenini vuran dayı teslim oldu
yeğenini vuran dayı teslim oldu
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Yanlış Hedef: Dayının Ateşi Yeğenini Buldu

Eşi ile tartışan Sevgi Ş., annesinin evine sığınırken, peşinden gelen eşi Selim Ş. ile tartışma kızıştı. Tartışmaya dahil olan dayı Mehmet Ali G., tüfekle ateş açma kararı aldı. Ancak, nişan aldığı damadı yerine masum bir hedef olan yeğeni Sevgi Ş.'yi vurdu. Yanlışlıkla yaralama olayı, aile içi bir anlaşmazlığın nasıl felakete dönüşebileceğinin acı bir örneği oldu.

yeğenini vuran dayı teslim oldu

Teslimiyet ve Adalet: Şüpheli Dayı Tutuklandı

Olayın ardından kaçan Mehmet Ali G., vicdanının sesini dinleyerek polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, adaletin yerini bulduğuna dair toplumda bir nebze olsun rahatlama yarattı.

yeğenini vuran dayı teslim oldu

Durum Ciddi: Yaralı Yeğen Yoğun Bakımda

Sevgi Ş.'nin sağlık durumu ise endişe verici. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ailesi ve sevenleri, Sevgi Ş.'nin sağlığına kavuşması için umutla bekliyor.yeğenini vuran dayı teslim oldu
# aile, tedavi, polis

08 Mar 2024 - 12:51 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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