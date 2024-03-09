Netflix ve Spotify kullanıcıları dikkat: fiyatlar yükseliyor

Abonelik servislerinde büyük değişiklik: zam kapıda!

Avrupa Birliği'nin yeni Dijital Pazarlar Kanunu (DMA) düzenlemesi, teknoloji devlerini harekete geçirdi. Google'ın bu düzenlemeye uyum sağlamak için attığı adımlar, abonelik servislerinde önemli değişikliklere yol açıyor. Bu yazıda, Netflix, Spotify gibi popüler abonelik servislerini nasıl etkileyeceğine dair detayları açıklıyoruz.

Google'dan geliştiricilere yeni ücretler

Google, Avrupa Birliği'nin DMA düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla, geliştiricilere yönelik yeni ücretler getiriyor. Bu yeni ücretlendirme, geliştiricilerin üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanmalarını kolaylaştırırken, ek maliyetler de getiriyor. Bu durum, abonelik ücretlerinin artışına neden olabilir.

Abonelik servislerinde zam dalgası

Apple'ın App Store'undaki uygulamalardan aldığı komisyonlar, farklı platformlarda fiyat farklılıklarına yol açıyor. Örneğin, YouTube Premium'un iPhone uygulamasındaki fiyatı ile web sayfasındaki fiyat arasında belirgin bir fark bulunuyor. Google'ın yeni ücretlendirme politikası, benzer bir durumun Android platformunda da yaşanmasına neden olabilir. Bu, Spotify, Netflix gibi servislerin abonelik ücretlerinde artışa gitmesine veya mobil uygulamalardan "abone ol" özelliğinin kaldırılmasına yol açabilir.

Google ve Apple benzer yollarda

Google'ın bu yeni adımı, Apple'ın izlediği yola benzer bir stratejiyi işaret ediyor. Google Play'in aldığı servis ücretleri, sadece basit işlem ücretleri olmaktan öte, platformun sunduğu değeri ve devam eden yatırımları yansıtıyor. Bu yeni ücretlendirme modeli, geliştiricilerin ve kullanıcıların karşısına yeni maliyetler ve seçenekler çıkarıyor.

Yeni ödeme yöntemleri ve etkileri

Google, geliştiricilere iki yeni ödeme seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, abonelik ve uygulama içi satın alımlarda farklı oranlarda uygulanacak. Bu yeni model, geliştiricilere daha fazla esneklik sunarken, aynı zamanda abonelik servislerinin fiyatlandırmasında değişikliklere yol açabilir.