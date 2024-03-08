Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

Apple, Samsung'ı tahtından etti

Yıllardır küresel akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, araştırma firması IDC'nin bu hafta yayınladığı verilere göre, en büyük rakibi Apple tarafından tahtından edildi. iPhone'un güçlü satışları sayesinde Apple, 2023 yılında Samsung'u geçerek lider konuma yükseldi.

Apple'ın önlenemez yükselişi

IDC'nin son raporuna göre, "2010'dan bu yana adı Samsung olmayan bir şirketin akıllı telefon pazarında zirvede olduğu son zamanlar, ve 2023 için bu şirket artık Apple." IDC'nin 2023 için ön sonuçlarına göre, Apple geçen yıla göre %3.7 artışla 234.6 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve %20.1 pazar payına ulaştı. Buna karşılık, Samsung 226.6 milyon sevkiyatla %19.4 pazar payına sahip oldu ve bir önceki yıla göre %13.6 düşüş yaşadı.

Pazar Dinamikleri ve Rakipler

Apple'ın 2023'teki akıllı telefon satışlarını iPhone 14 ve Eylül ayında piyasaya sürülen daha yeni iPhone 15 modelleri sürükledi. Samsung ise, dünya çapında birçok pazarda yeni Android telefonlar sunan rakiplerinin etkisiyle zorlandı. Xiaomi ve OPPO gibi Çinli teknoloji firmaları, sırasıyla 145.9 milyon (%12.5) ve 103.1 milyon (%8.8) birimle Apple ve Samsung'u takip etti. Beşinci sırada, Afrika pazarlarında çeşitli markalı telefonlarla büyük olan Çinli şirket Transsion, 94.9 milyon sevkiyatla (%8.1) yer aldı.

Pazarın Geleceği

IDC'nin Dünya Çapında Tracker ekibinden araştırma direktörü Nabila Popal.IDC, küresel akıllı telefon pazarının zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "toparlanma yönünde hızla ilerlediğini" belirtti. Araştırma firmasının ön verileri, 2023'te küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre %3.2 azalarak 1.17 milyar birime düştüğünü öne sürdü. Ancak, "2023'ün ikinci yarısında, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyüme sayesinde, Transsion ve Xiaomi gibi düşük fiyatlı Android oyuncularından bazı güçlü büyümeler gördük, ancak en büyük kazanan açıkça Apple" dedi