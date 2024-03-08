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Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

IDC'nin son raporuna göre, iPhone satışlarının güçlü performansı sayesinde Apple, Samsung'u geçerek 2023'te küresel telefon pazarında liderliğe yükseldi. Apple'ın yükselişi ve pazar dinamikleri.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu mask
Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu
Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu
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Apple, Samsung'ı tahtından etti

Yıllardır küresel akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alan Samsung, araştırma firması IDC'nin bu hafta yayınladığı verilere göre, en büyük rakibi Apple tarafından tahtından edildi. iPhone'un güçlü satışları sayesinde Apple, 2023 yılında Samsung'u geçerek lider konuma yükseldi.

Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

Apple'ın önlenemez yükselişi

IDC'nin son raporuna göre, "2010'dan bu yana adı Samsung olmayan bir şirketin akıllı telefon pazarında zirvede olduğu son zamanlar, ve 2023 için bu şirket artık Apple." IDC'nin 2023 için ön sonuçlarına göre, Apple geçen yıla göre %3.7 artışla 234.6 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve %20.1 pazar payına ulaştı. Buna karşılık, Samsung 226.6 milyon sevkiyatla %19.4 pazar payına sahip oldu ve bir önceki yıla göre %13.6 düşüş yaşadı.Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

Pazar Dinamikleri ve Rakipler

Apple'ın 2023'teki akıllı telefon satışlarını iPhone 14 ve Eylül ayında piyasaya sürülen daha yeni iPhone 15 modelleri sürükledi. Samsung ise, dünya çapında birçok pazarda yeni Android telefonlar sunan rakiplerinin etkisiyle zorlandı. Xiaomi ve OPPO gibi Çinli teknoloji firmaları, sırasıyla 145.9 milyon (%12.5) ve 103.1 milyon (%8.8) birimle Apple ve Samsung'u takip etti. Beşinci sırada, Afrika pazarlarında çeşitli markalı telefonlarla büyük olan Çinli şirket Transsion, 94.9 milyon sevkiyatla (%8.1) yer aldı.Apple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

Pazarın Geleceği

IDC'nin Dünya Çapında Tracker ekibinden araştırma direktörü Nabila Popal.IDC, küresel akıllı telefon pazarının zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "toparlanma yönünde hızla ilerlediğini" belirtti. Araştırma firmasının ön verileri, 2023'te küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre %3.2 azalarak 1.17 milyar birime düştüğünü öne sürdü. Ancak, "2023'ün ikinci yarısında, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyüme sayesinde, Transsion ve Xiaomi gibi düşük fiyatlı Android oyuncularından bazı güçlü büyümeler gördük, ancak en büyük kazanan açıkça Apple" dediApple, Samsung'u geride bırakarak küresel telefon pazarının yeni kralı oldu

# teknoloji, pazar

08 Mar 2024 - 13:06 - Teknoloji

Mahreç  Esra Perçin

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