Apple, iOS 18 yenilikleriyle kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor

Apple, kullanıcı dostu yeniliklerle geliyor: ios 18 erişilebilirlik özellikleri

Teknoloji dünyası, Apple'ın her yıl düzenlediği geliştiriciler konferansının yaklaşmasıyla birlikte, iOS 18'in getireceği yeniliklerle çalkalanıyor. Özellikle erişilebilirlik alanında yapılacak iyileştirmeler, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak nitelikte. Apple, mevcut özelliklerin yanı sıra bir dizi yeni erişilebilirlik özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yenilikler arasında sesle etkinleştirilen kısayollar, canlı konuşma kategorileri ve sistem genelinde iyileştirilmiş yazı tipi boyutu kontrolü gibi dikkat çekici özellikler bulunuyor.

Sesle etkinleştirilen kısayollar: kişiselleştirme devrimi

iOS 18 ile birlikte, kullanıcılar kendilerine özgü sözlü ifadeleri erişilebilirlik ayarı olarak belirleyebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların sesle etkinleştirilen kısayollar aracılığıyla VoiceOver, ses kontrolü, yakınlaştırma gibi mevcut erişilebilirlik özellikleri arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlayacak.

Canlı konuşma kategorileri: düzen ve kolaylık

Mevcut Canlı Konuşma özelliği, kullanıcıların oluşturduğu kategorileri içeren yeni bir bölümle genişletiliyor. Bu sayede kullanıcılar, cümleleri kendi belirledikleri kategorilere göre düzenleyebilecekler. Kategori oluşturma süreci, kullanıcılara adlandırma ve farklı simgeler arasından seçim yapma özgürlüğü sunacak.

Yazı tipi boyutu kontrolü: genişletilmiş uyumluluk

iOS ve macOS zaten kullanıcılara yazı tipi boyutunu uygulama özelinde ayarlama imkanı tanıyor. Ancak, bu özellikten faydalanabilmek için uygulamanın da desteklemesi gerekiyor. iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle birlikte, Apple'ın bazı sistem uygulamalarında bu destek genişletilecek. Bu sayede kullanıcılar, daha fazla uygulamada yazı tipi boyutunu kişiselleştirebilecekler.

Apple'ın bu yeni erişilebilirlik özellikleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. iOS 18 dahil, Apple'ın yeni işletim sistemlerinin tanıtımı Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında gerçekleşecek. Bu güncellemelerle birlikte, Apple kullanıcılarına daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.