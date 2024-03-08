Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 11 Mart - 17 Mart 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor.

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

11 MART - 17 MART 2024 KOÇ BURCU

Kurban gibi hissetmemek ya da haklıyken haksız olmamak için kontrolü eline almalısın.

Koçlar bir kere hayatınızın kontrolü elinize alın. Özellikle yükselen burcu koç olanlara sesleniyorum, ikinci etapta koçlar lütfen hayatınızın kontrolünü elinize alın.

‘Elim kolum kalkmıyor, sürekli bir şeye takıldığımı düşünüyorum’ havasındaysanız biraz daha böyle devam edecekler.

Bir süre daha ‘bu evlilik ne olacak, bu ilişki ne olacak beni aldattı affettim, acaba doğru mu yaptım veya beni aldatıyor mu acaba’ gibi kafanı kurcalayan çok fazla şey olabilir.

Bağımlılıklarınız varsa bunlarla savaşıyor olabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlarla savaşıyor olabilirsiniz ama özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte bu söylediklerime çok dikkat edin. Bir kere kendinizi kurban gibi görmeyin.

Mesela biz; yaptığım tespitlerde şöyle bir şey var, hangi burcun 12 ve altıncı evinde yeni aya da donmayan olursa o bir aylık süreç o burç için hep risklidir aslında.

Dolayısıyla düşmanlıklar açığa çıkar, bilmediği şeyleri öğrenebilir. Kendini kötü hissedebilir, sağlığıyla alakalı daha bağışıklığı düşük olabilir.

yüzden önümüzdeki 15 gün benim koçlardan ricam merkezinize sağlığınızı koyun, huzurunuzu koyun.

Kimse dostunuz olmayabilir. Şu ara ‘kendimi çok iyi hissetmiyorum, bana yardım et dediğiniz insanlar bundan da sıkıldım artık diyebilirler.

İyiliğinizi, diriliğinizi kimseyle paylaşmayın. Bu sıralar biraz ketum olun. 6 12 evrelerinizde sağlık ve psikoloji alanlarınızda birtakım olaylar yaşıyorsunuz.

Dolayısıyla ruhen huzurlu hissetmeniz her şeyden daha önemli. Ne olursunuz koçlar o çocuksu tarafınızı, saf tarafınızı bir kenara koyun.

Koç yalan söylese bir saat sonra ortaya çıkar. Koçlar siz böyle hemen kalbinizi açmak istiyorsunuz ya işte şu anda insanlar, etrafınızdakiler kalbinizi açmanızla ilgili size iyi dönüş yapmayabilirler.

Birazcık uzman kişilerden destek almanızda ve kendinizi kurban rolünden çıkarmanızda fayda olduğuna inanamıyorum. Hayata 4 nala koşarsınız ama bu son acılar sizi biraz hamur gibi yaptı.

Hayatın gerçekleri, ihanetler, derin sorgulamalar içinde olabilirler. Bir de böyle geçmişi çok yad ediyor olabilirsiniz.

Lütfen geçmişi geçmişte bırakın size uygun olmayan enerjiler altındasınız. Eğer bunu kendiniz de isterseniz tam bir huzur ve iyileşme yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda bir süredir çözemediğiniz, anlayamadığınız birçok şeyi çözüp yüzleşebilirsiniz.

Ama bununla yüzleştiğiniz zaman da çok duygusal davranmamanızı tavsiye ediyorum. İçinize kapanmak, aşırı duygusallık, güvende hissetmemek, olumsuz tarafları olabilir.

Bu hafta bazı arkadaşlarınızla ihanet sebebiyle veya yalan sebebiyle arkadaşlığınızı bitirebilirsiniz.

Ruhunu dinle, huzura ve sağlığa odaklan, manevi tüm işler için verimli olabilir.

Mesela tatile gitmek, arınmak, aroma terapi yapmak, dua etmek, psikoterapi yapmak gibi etkinlikler size iyi gelecektir.

Bu arada benim koçlara en önemli tavsiyem inançlı olun, bol bol dua edin. Şifalanır, arınır, iyileşirsiniz. Hadi sevgili koçlar biraz zorlanacağınız bu hafta güzel olsun.

11 MART - 17 MART 2024 BOĞA BURCU

Sevgili boğalar ve yükselen boğalar dikkat dikkat. Sevgili boğalar sıkı sarılman gereken dostların olması gereken bir hafta.

Özellikle Boğalar aslında çok başarılı, ilerledikleri kariyer hayatlarında şans ve fırsatlarla karşılaştıkları birden fazla iş fırsatıyla, güzel bir şey yapmak için birden fazla konuda desteklendikleri bir süreçten geçiyorlar.

Ama ilginç bir şekilde nazar mı dersin, kıskançlık mı dersin, gözetleme mi dersin? Bir gözetim altında olabilir.

Hani gizli ve karanlık gözler sizi izler ya, bazen böyle bir şey hissediyorsunuzdur ama konduramıyorsunuzdur, bunu fark edeceksiniz.

İnsanlar her zaman tepkilerini kontrol edemezler. 10 martta yeni ayla beraber boğalar güzel duyurular yapabilirler.

Evlilik duyurusu yapabilirler, nişan duyurusu yapabilirler, iş başarısı kutlayabilirler. Tayinleri çıkabilir, bunu kutlayabilirler.

Siyasi bir işe girişebilirler, onu kutlayabilirler. Bir işin lideri olabilirler, başını çekebilirler, ödül alabilirler.

Hayatlarında nişan, nikah, bebek kutlamalı bir mutlulukları olacak ve bu mutluluklarına sevinenler de onların gerçek dostu olacak.

Zaten 2023 yılından beri boğalar etraflarında maneviyata önem veren, temiz kalpli, olgun ve yol gösterici insanlar istiyorlar.

Yaşı ne olursa olsun olgunluğunu kaybetmiş insanlara hayatlarından elemeye bir yıldır zaten başlamışlardı.

Şimdi bu olaylar bu yeni aile, kim dost, kim düşman, kim iyi günüme seviniyor, kim sevinmiyor, hepsini öğrenecekler.

Gerçek dostları yanı başlarında olacak. Çocuk sahibi olma haberi alabilirler, başarıları olabilir, iş fırsatları olabilir, bir kutlamaları olabilir gibi görünüyor ve hayallerinizden sakın vazgeçmeyin.

Çünkü hayallerinizin gerçek olma ihtimali var.

Bu arada yeni ay gerçekleşiyor. Yavaş yavaş Venüs de bu alana doğru ilerliyor. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren ‘bu hayal gerçek olur mu acaba’ dediğiniz şeyler inancınızın gücüyle gerçek olabilir.

Vazgeçmediğiniz her şeyden olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi doğru ve başarılı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir noktadasınız.

Şu anda ne işiniz, ne fırsatınız varsa değerlendirin sevgili boğalar. Çünkü bakın bir daha böyle zaman gelmez.

Özellikle Mayıs ayı sizin için çok büyük başarılara imza atacak bir ay. O zamana kadar ne yapabiliyorsanız bütün meziyetlerinizi ortaya koymuş, şans ayağınıza doğru geliyor.

Siz de o şansa ilerleyin, beraber kavuşun orta noktada. Tavsiyem, cesaretle isteklerini hayata geçirmeye bak hayallerine sımsıkı tutun ve sakın onların gerçek olacağı düşüncesine asla pes edip vazgeçme.

Kötü düşünce, kötü yargılama kınama, beddua, bunlar sakın olmayacak, tamamen iyi niyetlerine odaklanıp konsantre ol bir saat odaya gir zikret.

Öncesinde ve sonrasında da kötü sözler söyleme lütfen. Gönlünüzün güzelliklerini yaşayacağınız güzel bir hafta olacak sizin için.

11 MART - 17 MART 2024 İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler şöyle başını kaldır, çünkü güneş senin için. İkizler kendini var etmek için insanüstü bir çaba veriyor olabilirsin. İkizler düşmanlarını gülüşünle yeneceksin. Çok kıskanılıyorsun bak şu an burçlar içerisinde en kıskanılan kim? İkizler, kova, boğa. İkizler çok kıskanılıyorsun, göz hapsinde olabilirsin.

Sende birileri senin yaptığın işe, güzelliğine, yakışıklılığına, enerjinin iyiliğine böyle kafayı takmış olabilir.

Sizi kıskandığını, sizi dinlemeden yargılamalarından, sürekli akıl vermelerinden ve siz hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi hissettirmelerinden ve onların yanından huzursuz olarak ayrılmanızdan anlayabilirsiniz.

Buna çok dikkat et. Sen mutluyken seni kim demoralize ediyor, kim aşağı çekiyor, kim sen içeriye neşeli neşeli girdiğinde moralini bozacak bişey söylüyorsa bil ki kıskandığından söylüyordur.

Gerçekten ikizler burcunun gülüşü bazılarını rahatsız ediyor, o yüzden hep gülün.

Canı sıkkınsa da bu ara kimseyle paylaşmayın. Kendi içinizde çözmeye çalışın. Lütfen kimseye üzüntülerinizi bildirmeyin, buna çok dikkat edin.

Kendinizi var etmek için çok çaba harcıyorsunuz. Eşiniz mi engelliyor, işiniz mi engelliyor, patronunuz, babanız mı, anneniz mi bilmiyorum ama bir hayat yolunda ilerlemek istediği noktada engel ve baskılarla karşılaşıyor olabilir.

Sürekli bir engele takılıyor olabilir. Bu süreç birazcık daha devam edecek. Şansınla beraber mücadelen de çok büyük olacak.

Mesela yaz aylarında 26 mayıs'ta Jüpiter ikizler burcuna geçiyor ama Jüpiter geldi, hoş geldi diye bir şey yok. Mesela Jüpiter geliyor, Haziran da bir sürü kutlaması olabilir. Ama sonrasında bir blokaj altına girmeye başlıyor:

Birileri sizi engellemeye çalışıyor, mücadeleyi sakın bırakmayın. Çünkü ter dökerek aldığınız o başarılar çok çok anlamlı olacak, bunu aşka da yorabilirsin, işe de yorabilirsin.

İnşallah, çünkü mesela ailesi istemiyordur, evlenmek istiyordur, 2 tarafın gönlünü yapamıyordur, arada sıkışıp kalıyordur kariyer planında patronları onu destekleyecek söz vermiştir, desteklemiyordur.

Herkes köstek olurken, gerçekten sadece kendi mücadelenizde çok büyük başarılar elde edeceksiniz.

Birileri sizden sadece yumurta olmanızı isterken siz horoz olacaksınız ikizler. Neşeli, umut dolu olmaya devam et, çünkü senin gülümseyen gözlerin düşmanlarını çıldırtıyor olabilir.

Sana zorbalık yapmak, engellemek isteyen kimselere karşı da kendini korumaya bak aşk da kendini gösterme konusunda da şanslısın.

Parlak başarılara doğru gidiyorsun. Engellere takılmadan geçmeni isterim.

11 MART - 17 MART 2024 YENGEÇ BURCU

Yengeçler ruhunun sesini ancak çığlık atmadan sakince duyurabilirler. Bir şeye kızmış olabilirsin, sinirlenmiş olabilirsin. Öfke nöbetleri geçiriyor olabilirsin.

Özellikle son 2 gündür biraz daha duygusallaşmış olabilirsin. Fakat sen bağırdıkça kendinden uzaklaşıyorsun.

İnsanlar birbirlerinden uzaklaştıkça sesleri yükselirmiş ya; evde ne kadar bağrış varsa o kadar iletişimsizlik var , birbirlerini duyamıyorlar, bağırıyorlar.

Kendine bunu yapma sakinleş, her ne yaşıyor olursan ama bana haksızlık yaptı, beni aldattı, şöyle böyle hayat böyle geçmiyor, tam karşıt burcun oğlağa bakmaya devam et.

O ne yapıyor önce kendi hayatını var ediyor, önce kariyer planlarını var ediyor, şunu unutmayın, çok acı bir gerçek ama ne kadar iyi bir insan olursanız olun hayat çok acımasız, yeri geliyor çocuğunuz bile sizi beğenmiyor.

Bir insanın yanında ne kadar var olursanız o kadar yok oluyorsunuz. Çok yoktur, çok olmayın, tatlı olun, gizemli olun.

Yengeçler biraz bunları bir oturun düşünün bakalım, neden bu kadar değersizleştiniz? Paranızı mı kazanmaktan vazgeçtiniz? Bir aşkın peşine düşüp kendinizi mi kaybettiniz? Çocuklarım, çocuklarım derken çocuklarınız mı sizi anlamıyor, kimin üstüne düştünüz de bu kadar değersizleştiniz, oturun bir düşünün, bağırmayın, sakin olun.

Dokuzuncu ev ilahi bir evdir, astrolojide dokuzuncu evinizde muazzam kavuşumlar var, benim diyen insanda olmaz, o yüzden yengeç burcu çok inançlıdır çünkü yengecin inançlar evini balık burcu tutar ve doğuştan inançlıdır.

Onun inançlar evini balık burcu tuttuğu için akrepte öyledir. Onu da yengeç tuttuğu için balıkta öyledir.

Sevgili yengeç, ruhunun sesini aç ve dualarını oku, sen de ilahi bir davete mazhar oluyorsun.

Belki bazıları gerçekten hacca, umre'ye, mekke'ye gidebilirler. Rüyalarınız muazzam ayan beyan çıkabilir, hisleriniz ve sezgileriniz çok güçlü olabilir ama siz kızmayı bağırmayı bırakırsanız.

Her ne ararsan kendinde ara, aslında gittiğin hiçbir yerde değil, kendi içinde sevgili yengeç, aşkta, duygusal konularda daha bir rahatlayacaksın. Söylediklerimi yaparsan

daha hızlı rahatlayacaksın. Eğitim, iletişim, uluslararası işler, hukuki konular, bol bol seyahat planı olabilir.

Hayatında 10 mart yeni ayıyla beraber 15 günlük süreçte seyahatler, pasaport, vize işlemleri, eğitim planları gündem olabilir.

Ayrıca yalnızsan senin duygularını anlayacak insanlarla karşılaşabilirsin. Daha bir duygusallaşacaksın lütfen duygularını kontrol altına al. Kurtulamam sandığın tüm acı ve sorunlardan aslında çok rahat kurtulabilirsin.

Sen göremiyorsun, söylediklerimi unutma. Yengeçler aklın bazen karışsa da ruhunu dinlemeye devam et.

11 MART - 17 MART 2024 ASLAN BURCU

Aslanlar sizdeki dertler de derya oldu biliyorum. Zaten cumartesi günü aslanlar siz de en dikkat etmesi gereken burçlar arasındasınız.

Avantajlarınız çok ama dezavantajlarıyla başlayalım. Çünkü önlemleri hemen alsınlar. Yani daha cuma gelmeden alın önleminizi, Birliktesiniz ama aslında hiçbir şey paylaşmıyorsun.

Herkes evde telefonuyla oynuyor. Ruh senin yanında değil başka bir yerde ama bedeni yanında. Kalıbı yanında ruhu yok işte bunu bir araştır bakalım.

Kimsenin yanında çok kalabalık yapıp da aslında yanında değil. Kimsenin ilk cümlenden sonrasını dinlemiyor. Bunlara dikkat et.

Bu ara halkla ilişkiler arenasında çatışmalar devam ediyor. Neden? Çünkü Mars aslan burcunun ilişki alanı olan kova burcunda şimdi cumadan gerilim başlıyor.

Cumartesi tavan yapıyor, pazar daha da güçlü hale geliyor. Senden ricam cuma cumartesi pazar enerjini düşürecek ortamlardan, sohbetlerden, konuşmalardan kaçın.

Mesela, başta söylediğimiz gibi önemli bir konuşma yapacaksan bugünü seçme, sen hiçbir şey yapmazsın, efendi efendi otursun, biri seni çok fena sinirlendirebilir.

Lütfen öfke kontrol problemini çözümle sakın saldırıya saldırıyla, kötü söze kötü sözle karşılık verme.

Mesela patronlarla ortaklar arasında kalmak yada birlikte iş yaptığı aynı seviyede çalıştığı iş arkadaşlarıyla zıtlaşmak, ailesiyle ilişkisi arasında sıkışıp kalmak gibi zor durumlar yaşayabilirsin.

Bu yüzden problemler çıkabilir. Özel hayatınızda birazcık sakinliğinizi korumalısınız, buna dikkat edin. Ayrıca evde, yuvada veya iş yerinizde elektrik kontaklarına, arabanızın motoruna, iş yerindeki yangın çıkarabilecek durumlara karşı da ofisinizi, iş yerinizi, çalıştığınız yeri ve evinizi bu konularda dikkatli tutun.

Herkesi uyarırım ama bazı burçları biraz daha fazla uyarırım. Bunlardan bir tanesi de aslanlar, evini, iş yerini korumak konusunda biraz tedbirli olman gerekiyor olabilir.

Ani, fevri davranışlardan kaçınman lazım. Hakkı olan paralar, emekli maaşıdır, tayindir, atamadır, iş başarısı göstermek, bir işe girmek ek gelir elde etmek, bunlarla ilgili çok şanslı.

Aynı zamanda yıllardır kurtulamadığı bir sağlık sorunu varsa bir ameliyat olması, bir şey yapması gerekiyorsa bunlarla ilgili çok şanslı.

Genel olarak maddi konularda önünüze çok güzel bir kapı açılabilir, kendinizi yenileyebilirsiniz. Bazı aslanlar doğum yapabilir.

Etrafınızda rahatsız olan hamile olan aslanları lütfen üzmeyin, hafta sonu hassasiyetlerine saygı gösterin ve sevgili aslanlar birazcık kendi kıymetinizi bilmeye bakın.

Bazıları gerçekten doğum yapabilir, bir yenilik enerjisi var, bir yenilenme enerjisi var, bazıları da maddi olarak kaynaklarını genişletebilir.

Bu arada kendilerine uygun olmadığı halde çok romantik ve çok tutkulu geldiği için birazcık böyle yanlış insanlara kapılma ihtimalleri de var.

Ne yapacağım diye ikilemlere girebilir. Aşık olduğunuz insanlara dikkat edin ve sizin paranızla ilgilenen özellikle kadın erkek bu insanları bu süreçte etrafınızdan uzak tutun.

Sevgili aslanlar, maddiyatınızla, paranızla ilgilenen kişilere kapıları kapatmanız gereken bir süreç diyebilirim. Maddi konulara odaklanmanızı tavsiye ederim, stresinizi azaltın ve korkuların sizi panikletmesine, hata yaptırmasına izin vermeyin.

Parasız mı kalacağım? Bu çocuk ne olacak? Veya bu ilişki nereye gidiyor? Korkularınız da panikle daha hatalı hamleler yapma riskiniz var dikkat.

Evet sevgili aslanlar lütfen çok dikkat edin, özellikle cumartesi ama cuma günü de bunun etkisini göreceksiniz.

Para lazım, Allahım aslanlara çok para ver, sağlıkla aşk da ver. Aslanlar her şeye yakışır zaten, paranın bence en yakıştığı burçlardan bir tanesi aslan.

11 MART - 17 MART 2024 BAŞAK BURCU

Başak çok mükemmeliyetçi olduğu için çok mükemmeli aradığı için bazen mükemmel görünüp, öyle olmayan insanlara da kapılabilir. Bazen de gerçekten çok mükemmeli aradığı için yalnız kalabilir.

Böyle bir riski oluyor ama eğer bir başak size aşık olduysa çok samimi söylüyorum, siz çok güzel, hem başarılı, hem temiz, hem mis gibi bir insan olmanız lazım. Çünkü başak bir şeyle mutlu olamaz.

Mesela hem çok güzel bir kadınsınız. Onu hiç alakadar etmiyor. Çok yakışıklı bir erkeksiniz. Onu hiç alakadar etmiyor. Hem güzel olacaksınız, hem bakımlı olacaksınız, hem giydiğinizi yakıştıracaksınız.

Hem sizinle iki siyaset, iki psikoloji konuşacak, haberleri eleştirecek. Boş kafalıysanız bir başak size asla aşık olmaz, zeki olacak, bakımlı olacak, hoş olacak, çok mükemmeli arıyorlar.

Duygusal mısınız, duygusuz musunuz? Ben de sizi çözemedim yani bilmiyorum, bazen de çok duygusal böyle tongaya basıyor işte aşık olup dengesiz oluyor.

Gerçekten duygusal ve romantik enerjiler sizinle. Balık burcu'daki yeni ay evlilik ve ilişki alanınızda gerçekleşiyor. Evlenmek istiyor olabilirsiniz, aşık oluyor, olacak olabilirsiniz.

Yalnızsanız karşınıza gerçekten çok değer vereceğiniz romantik, duygusal bir insan ve sizin duygularınızı harekete geçiren bir insan çıkabilir. Yalnız burada satürn etkisi de var.

Dolayısıyla şimdiden uyarmak istiyorum. Diyelim ki siz evliliğe çok hazırsınız ama partneriniz hazır değil, onu zorlamayın, beni sevmiyor musun?

Niye sende benim gibi değilsin, niye sen de adım atmıyorsun? Diye sorgulayabilirsiniz.

Çok seviyorum evlenelim mi falan diyebilir lütfen karşılıklı olarak başak burcu partneri olanlar partnerinizi zorlamayın.

Onun duyguları sizinle eşit gitmeyebilir. O yüzden aceleci olmamak lazım. İki taraf için de söylüyorum, hem başaklarla ilişki yaşayanlar hem de başaklar lütfen partnerinizi sizin kadar tutkulu, coşkulu vesaire olmasını beklemeyin.

Şu anda evlilik için ben hazır hissetmiyorum ama seni sevmediğim için değil, şu şu sebeplerden dolayı demekten çekinmeyin.

Veya partnerinizin üzerine gitmeyin, partneriniz belki de sevmediği için değil sadece evliliğe sıcak bakamıyordur, korkuyor olabilir bu aralar bunları bir düşünün.

Akışta kalmanızda yarar var. Allah yapması gerekeni yapsın, baskıcı olmayın. Partnerinizi sık boğaz etmeyin, yalnız olanlar için gerçekten çok güzel bir ilişki yaşama fırsatı.

Son bir yıldır parayla birazcık zorlanıyorlar. Sebebi de şu an para evlerinden geçiyor, harcama belki var, ya çok kazanıyorlardır ama çok daha harcıyor olabilirler.

Parayla ilgili korkular olabilir. Onu 25 Mart'ta bir ay tutulması var, şanslı da bir tutulma ile beraber çok büyük bir para yakalayabilir.

Başaklar azıcık daha dişinizi sıkın ama ilişkilerinize dediğim gibi baskıcı olmamaya çalışın. Ortak bir işe başlayabilir, ilişkiye başlayabilir, aşık olabilir, nişanlanabilir, evlenebilir. Çok mutsuz kangren olmuş, toksik bir ilişkinin içindeyse Allah’ın lütfu ile kurtulabilir.

Nihayet ayrıldım, kurtuluyorum diyebilir başaklar, söylemiş olayım. Sabrın seni zafere götürecek, en azından bunu sadece kendine söyle. Gözlem yap ama içinde kalsın. Başak gözlem yap ama müdahaleci olma kontrollü git ama kontrolcü olma.

Bir de avantajlarınız arasında özel yaşamınızda şans, bolluk, bereket, romantizm yükleniyor sevgili başaklar. Eğer toksik bir ilişkinin içindeyseniz acele edin ayrılın, çünkü bu açılarla siz yeni aşkı çok güzel bulursunuz.

Mutlu bir ilişkinin içindeyseniz de sakın acelecilik yapıp partnerinizi kaçırmayın. Üstüne gitmeyin.

11 MART - 17 MART 2024 TERAZİ BURCU

Yeryüzünün en sakinleri, en zarifleri, en tatlıları, kadınların en güzeli, erkeklerin en yakışıklısı teraziler orada mısınız?

Hakikaten teraziler kadını da erkeğe de ayrı zarif. Dünyanın en güzel insanları genellikle terazilerden çıkar.

Bir terazinin yemek yiyişi bile farklı. Ama keşke kıymetleri bilinse. Lütfen gittiğiniz yerlerde istekleriniz ve ihtiyaçlarınızı dosdoğru ifade edin.

Sevgili teraziler bunu öğrenmeleri zaman alıyor. Hep sanıyorlar ki ben çok iyi olursam, karşımdaki de bana çok iyi olur.

Bakın bir terazi size çok iyi davranıyorsa sizinle ona karşı öyle davranmanızı istediği için davranıyor. Size gösteriyor. Aslında bak böyle kibar olunur bak ben senin yatağına kahveni getirdim, sende bana yap. Siz ona böyle zarif davranmazsanız kaçırırsınız tabi ki.

Önce teraziler bu hafta içinizdeki karmaşayı bir düzenleyin. Evinizdeki karmaşayı bir düzenleyin. Bakın bakalım bu aralar evi çok mu dağıttınız, çok mu saldınız? Temizlik yapmamaya mı başladınız, iş yerinizi mi çok dağıttınız, evcil hayvanlarınızı mı ihmal ettiniz, çalışana ihtiyacınız mı var, bir yardımcıya mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

Günlük hayatlarını düzenlemek zorundalar, günlük hayatınıza bakın, sabah geç mi kalkıyorsunuz, gece yatmıyor musunuz, beslenmeniz de mi bir eksiklik var? Bu aralar rutin hayatınızla ilgili bir karmaşa söz konusu olabilir.

Ya hasta olduğunuz için ya yorgun olduğunuz için ya da kafanız karışık olduğu için günlük hayatınızı düzenli götüremiyor olabilirsiniz.

Uyku, yeme içme, el düzeni, iş düzeni, hayvanlarla ilgilenme, tüm konular karışmış olabilir.

İş yerinizde bazı sinsi durumlar, canınızı sıkan bazı şeyler olmuş olabilir. Kendinizi birazcık ikinci plana atılmış ya da iş hayatınızla ilgili ben nereye gidiyorum, nasıl yapacağım? Şeklinde bulanık görüyor olabilirsiniz.

Bu yeni aile, beraber iş arayanların daha rahat iş bulacağını, sağlık sorunu yaşayanların bununla alakalı şifa bulabileceğinizi söylüyorum.

Ama yine de bazılarınız için bağışıklık sistemini kontrol altında tutmak gerekebilir. Bağışıklığınız düştüyse bahar alerjilerine ve hastalıklarına daha rahat yakalanabilirsiniz.

Ayak sağlığınıza ve genel olarak sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. İş yerinizde iş hayatınızla ilgili bazı bulanıklıklar varsa, bunun geçici olacağını bilip çok değil on güne kadar her şey çok daha rahat, çok daha keyifli akmaya başlayacaktır ve iş hayatınızı da ev hayatınızda düzene sokabilirsiniz.

Bir yardımcıya ihtiyacınız varsa karşınıza tam istediğiniz özelliklerde bir yardımcı da çıkabilir.

Evcil bir hayvan edinmek istiyorsanız size özellikle 13 mart gününü tavsiye ederim. Evcil bir hayvan edinmek istiyorsanız onunla iyi anlaşmak, karşılıklı birbirinize bereket ve iyilik olmak istiyorsanız o günlerde bir evcil hayvan edinmenizi tavsiye ederim.

Kendiliğinden olan şeyler çok güzel ama bazen de kendiniz planlayın bereketiyle gelebilir. Aldığınız hayvan, çiçek evinize 13 mart'ta özellikle bereketiyle gelebilir. Aşk hayatınızda hala iniş çıkışlar devam ediyor. Cuma, cumartesi, pazar aşkta bir takım kopuşlar, kavgalar ve tartışmalar olabilir.

Lütfen dikkatli olun çocuklarınız varsa onlarla ilgili de kavga ve tartışmalar olabilir, dikkat edin.

Ani ve fevri hareketler yapmamaya çalışın. Evlat sahibi bir teraziyseniz onlara çok güzel kol kanat gerin ve kimseyle tartışmamaya özen gösterin.

Evet, hiçbir emeğiniz boşa gitmedi. Yorgunluğunuz boşa gitmedi. Bu ara biraz daha kendinize zaman ayırmaya özen gösterin.

Hak ettiğin yerde olmadığını düşünerek zaman kaybetme. Çünkü emeklerin asla boşa gitmeyecek ya şafi ya selam. Neden? Çünkü senin de sağlıkla ilgili ve huzurlu olmakla ilgili desteklenmeye ihtiyacın var.

11 MART - 17 MART 2024 AKREP BURCU

Akrebin hayatta öğrenmesi gereken şey ne biliyor musun? Çok nüfuz etme beni dişi ile gözüyle kanıyla sevsin. Ben çok emek vereyim. O da aynısını, aynı duygu yoğunluğunda olmayı beklediği, aynı vefayı, aynı minneti beklediği insanlarla ortak noktada buluşamayabilir.

Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Akrep, oğlak ve başaklar çok iyi anlaşır genel olarak ama başak bir süre sonra akrebin tutkularına karşılık veremediği için rahatsız olmaya başlar.

En çok derinleşebildiği burç oğlak burcu genel olarak şunu düşünmesi gerekiyor, niye karşıma hep toprak element çıkıyor. Eğer karşına çok toprak elementi çıkıyorsa bu ara boğa, oğlak, başak gibi burçlar gerçekten dengelenmeye ihtiyacın var ama çok su çıkıyorsa yanlış yerdesin, yanlış yerde arıyorsun mutluluğu.

Yani kendini çok fazla dehlizlere atmış, gereksiz kurban rolüne düşmüş, fedakarlıklarda bulunuyor olabilirsin.

Akrepler bu ara kendilerini kurban gibi hissediyor olabilirler, kurban seçildim, haksızlığa uğradım duygusuyla yanıp kavruluyor olabilir.

Bazıları boşanmış ve çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalmış olabilir. Bu arada işte ayrılmışsınızdır, eşiniz de sizin kadar çocuğunuza bakacak sanmışsınızdır, ortadan kaybolmuştur.

Bir çocuk sorumluluğunu tek başınıza alıyor olabilirsiniz. Ya da aşkta hep siz ciddi düşünen tarafken karşı taraf sizi ciddiye almıyor gibi gelebilir ama bu aralar size bir müjde çocuk ile ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz.

Hamilelik bebek haberleri alabilirsiniz. Sizin gibi ciddi düşünen, seven insanlarla da karşılaşma ihtimaliniz var.

Bir ilişkiyi ciddiyete bağlayabilir, nişanlanabilir, nikahlanabilir ya da evlilik yolunda bir adım atabilirsiniz.

Nişan, nikah kutlamalar için marttan başlayarak Mayıs sonuna kadar müthiş destekleniyorsunuz.

Bir çoğunuzu evli görebiliriz. Bu aralar, ünlenmek, başarıyı elde etmek, sahnede olmak, konuşulmak söz konusu olabilir sizin için.

Çünkü ünlenmek, başarı elde etmek, hobilerinizden para kazanmak için müthiş destekleniyorsunuz.

Dış görünüşünüzde değişimler yapabilir, güzelleşebilir, daha yakışıklı olabilir, daha çok parlayabilir, gardırobunuzu yenileyebilirsiniz.

Lütfen neye enerji verirsen onu büyütürsün. Umutlu olan konulara odaklanın.

Mesela artık sizi üzen insanlarla ilgilenmeyi bırakıp enerjinizi kendinize yoğunlaştırırsanız sonu iyi görürsünüz.

Vallahi bak otur kendine yoğunlaş. Bu ara bunu yapman lazım ama bir çoğunuzda aşkta müthiş haber alacaksınız.

Kutlamalar, çocuk haberleri, çocukların mürveti böyle 12 taraflı gelişmeler var inşallah hep iyilikler sizi bulsun.

Sevgili akrepler görüyorsunuz, güzellikler var. Yeter ki siz o güzelliklerin peşinde koşun, nereye çok değer verirseniz oradan sınanabileceğinizi bu hafta unutmayın.

11 MART - 17 MART 2024 YAY BURCU

Sevgili yaylar bu ara birazcık ailevi sorunlarla meşgul oluyor olabilirler. Bazıları aileleri tarafından desteklenmediğini, ikinci plana atıldığını düşünüyor olabilir.

Ya da hep yalnız kaldığını fark edebilir. Kırgınlıkları olanlar olabilir. Aileleriyle anne baba, aile büyükleriyle kırgınlıkları olanlar olabilir.

Bir yandan da bazıları da kırgınlığı yoktur. Belki çok mutlu bir ailede büyümüştür ama. Annesi ya da babası rahatsızlanmış olabilir veya bir problem yaşıyor olabilir.

Bu ara yay burçları ailevi meselelere odaklanmış durumda gibi görünüyorlar.

10 Mart'taki balık yeni ayı size ne getirebilir? Evli olanlarınız için evde bir takım yenilikler getirebilir. Anne ile babayla, aile büyükleriyle ya da eşinizin aile büyükleriyle ilgili sorumluluklarınız artmaya başlayabilir.

Önümüzdeki 15 gün anne baba kayınvalide kayınpeder, ev yuva aile konuları sizin için çok ön planda olacak.

Mart boyunca aslında en önemli konu sizin için bu gibi de görünüyor şimdi. Geçmişten bazı konular tekrar gündeme gelebilir.

Mal mülk meseleleri, geçmişte üstü kapatılmış konular veya acaba niye böyleydi? Dediğiniz soruların özellikle aile sırlarıyla ilgili cevaplarını almaya başlayabilirsiniz.

Benim tavsiyem şu, aileniz sizi desteklememiş olabilir. Bazı aileler gerçekten çok iyi. Allah hepsinden razı olsun.

Kim evladına iyi bir anne babaysa Allah onun ayağına taş değdirmesin ama maalesef herkes o kadar şanslı olmuyor.

Herkes de anne baba olamıyor, bazıları da iyi anne baba olmuyorlar. Yaylar bu noktada şunu düşünmenizi tavsiye ediyorum, ya da burcumuz her ne olursa olsun şunu düşünün.

Bazı aileler sadece istasyon gibidir, yani siz dünyaya gelmeniz gerekiyorsa ya uçakla gelirsiniz ya işte yürüyerek gelirsiniz ya işte bir aracıyla geldiniz diyelim, istasyonda nasıl yatmıyorsanız ya da havalimanıyla bir yere indikten sonra nasıl havalimanında kalmaya devam etmiyorsanız, sizi üzen aile bireylerinizin yaşattıkları acılarla da yaşamaya devam etmeyin.

Madem size değer vermiyorlarsa yolunuza devam edin. Kendinize yaslanın, kendine yaslanan dik yürürmüş diye çok klasikte bir söz cümle var, kendinize yaslanın ve geleceğe doğru bakın.

Ama yine de bir takım aile sırlarının açılması önlenemeyebilir. Ailevi konularda yoğunlaşmanız gerekebilir. Bazıları ev alabilir.

Bazıları evlenip yuvasını kurabilir, bazıları ev eşyalarını yenileyebilir. Bazıları ne zamandır aradığı evi bulabilir, kiralayabilir.

Ev sahibinizle bir probleminiz varsa ya da kiracınız da bir sorununuz varsa tatlılıkla ve sulh yoluyla çözme şansı bulabilirsiniz.

Özellikle mal mülk, emlak, yatırım, aile içi konularda yapacağınız işleriniz varsa 13 mart gününü değerlendirmenizi çok tavsiye ederim.

Yaptığınız işlerin de, attığınız adımların da bereketi olur, kalıcılığı olur.

Çok güzel bir enerji akışı var. 13 mart günü öğle saatleri civarı mesela arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz, ifade edebilirsiniz, kendinizi daha barışçıl, daha güzel bir enerji akışı olacaktır.

Bekarlar evlenebilir, evli olanlar diyelim ki eşinizden eşyalarınızı alamıyorsunuz, ayrılmak istiyorsunuz, ayrılamıyorsunuz.

Evde bir takım huzursuzluklar var, bunlar için çözüm şansı bulabilirsiniz. Bazıları pılısını pırtısını toplayıp su kenarı deniz kenarı denizi gören suyu gören yerlere göç edebilirler. Evde bir değişim yaşanacak bu kesin.

Bunun dışında aşık olmak istiyorsanız, sevmek, sevinmek istiyorsanız bu arada ciddi ilişkiler yaşamak isteyen, gerçekten niyeti ciddi olan insanlarla sizde karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda son derece şanslısınız.

Tamamen en iyi düzeni oluşturmaya odaklanın. Mümkünse hem evde düzeni sağla hem de bol bol gez yani şöyle bir şey söyleyeceğim, kaleyi sağlamlaştır, çık dışarı gez. Evini toparla evinle yuvanla ailenle ilgili konuları çöz ondan sonra bol bol gez kalen sağlam olsun.

11 MART - 17 MART 2024 OĞLAK BURCU

Sevgili oğlak aman diyelim dikkat diyelim. Çünkü düşüncelerin sözlerine, sözlerin eylemlerine dönüşüyormuş ve sonrasında da geleceğini de eylemlerinde gizli oluyor.

Tam olarak bu en başta söyledim ya bu etki hepimizi çok etkiliyor ama en çok oğlakları etkiliyor. Ya bu ara hepimiz için böyle düşünceler sözlerine sözlerin eylemlerine dönüşür.

Kaderinde şansında, geleceğinde eylemlerinde gizlidir. Peki bu eylemleri oluşturan şey neymiş? Senin düşüncen daha düşünürsen daralacaksın, geniş düşünürsen genişleyeceksin.

Kötü rüyalar üzerinde durursan kötü rüyaların gerçek olacak, iyi rüyalar, iyi hayaller üzerinde durursan, iyi hayallerin gerçek olacak, kafamın içini ve ruhunu daraltma.

Bu etki bu hafta balık enerjisiyle beraber hepimize yansıyor ama en çok oğlak burçlarına yansıyor.

Düşüncelerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani geçen haftalarda da hep söylüyorum, ya oğlak da nasıl manevi yönü de çok güçlü ama önce bunu kendisinin fark etmesi lazım.

Kaygıdan stresten gelecekle alakalı kaygılardan dolayı hayatına odaklanamayan oğlakların artık şunu düşünmesi gerekiyor. Hani söylediğim söz vardı ya sen aradan çekil Allah'a bırak, akışta kal ve bir şeyler düzelsin.

Her şeyi yaptıktan sonra hala kaygı duyuyorsanız bu bir kaygı bozukluğu artık elinizden gelen her tedbir aldığınız ama hala kaygı duyuyorsanız bu artık bir kaygı bozukluğuna giriyor.

Lütfen zihninizi rahatlatmanın bir yolunu bulun karışık düşünceler, bulanık düşünceler, dağınık düşünceler, kaygı ve korkudan kendinizi arındırmaya bakın.

Nasıl bir okyanusa sahip olacağına sen karar vereceksin. Zihin denizin masmavi hatta bunu gözünü kapat aklının içini düşün zihnine odaklan ve orayı böyle masmavi çarşaf gibi deta bir tropikal adadaymışsın gibi ferahlattığını hissedersin.

Kendini kendi aklınla kendi fikrinle iyileştirebilirsin. Yeter ki iyi düşün çok önemli. Bunun dışında bu soyut bir şey hani bu çok önemli ne düşünürsen onu gerçekleştireceksin konuşmalarını düşüncelerine dikkat et, bir yandan da yakın çevrende gerçekten önemli olaylar olmaya başlayabilir, biraz da dünyevi anlamda bakarsak önemli olaylar olmaya başlayabilir.

Özellikle kardeşlerinle ilgili komşuların, akrabaların, kuzenlerin onların hayatında bir takım olaylar cereyan edebilir. Olumlu ya da olumsuz mesela kardeşin hastalanabilir yanına gitmen gerekebilir.

Kardeşin evleniyor olabilir, destek olman gerekebilir.

Yakın çevrenin sorunlarıyla ilgilenmen gerekebilir. Biraz da insanların kendi hayatlarıyla ilgili sorumluluk almalarına izin ver.

Oğlak inanılmaz anaçtır. Bu arada herkese yardım etmek istiyor, o yüzden de ben niye çözemiyorum deyip başarısızlık biletini kendine kesmeyi bırak, akraban, kardeşin her kimse kendi sorununu kendisi çözsün.

Buralar maddi sıkıntılar biraz daha devam edebilir.

Hafta sonu hırsızlıklara lütfen dikkat edin, paranızı kaptırmayın, yanlış yatırımlar sakın yapmayın, maddi konularda adımlarınızı dikkatli atın para yetiştirmek bu ara zor gelebilir size diye düşünüyorum.

Canım oğlak aşktan sana bir haber veremediğimin farkındayım ama önce kafanın içini düzelt.

11 MART - 17 MART 2024 KOVA BURCU

Sevgili kovalarda aşk var ama aşkla beraber savaşta var canım. Çünkü Venüs de kovada, marsta kovada, savaş gezegeni de kovada, aşk gezegeni de kovada.

Ne istersen seç beğen al misali. Yalnız şöyle bir şey var, tutku olabilir. Buna sebebiyet veren böyle açılarda tutku olur.

Mesela insanlar çok aşık olur, çok tutkulu olur. Göze göz dişe diş böyle zevk alıyorlar yani ‘kavga edelim, didişelim birbirimizi çok sevelim ayrılmayalım, iki dakika kavga edip ondan sonra koşarak sarılalım’ diye düşünürler.

Adrenalin bağımlılığı canım kovaların hayatında bu ara böyle bir şey olabilir.

Gerçekten bir adrenalin bağımlısı gibi hareket edebilirler. Ama hafta sonu hiç öyle olmayacak.

Hafta sonu ortalık yangın yeri olmasını istemiyorsanız sevgili kovalar cuma cumartesi pazar günü ağzınızı kapatın.

Kimseye bir şey söyle şuradan kalk şuraya otur demek ortalık karışabilir aman diyorum.

Bu arada öncelikle aile içi ilişkiler anneniz. Babanız, ani gelişen olaylar, ev içi kavgalar, tartışmalar, ev içi kazalar dikkat edin ama şu tabureye çıkayım da şu şey inanın cam sizin sağlığınızdan önemli değil.

Ramazan geliyor evi temizleyeyim derken aman sağlığınıza zarar verebilecek hatalar yapmayın.

Bu hafta sonu herkesi uyarıyorum , zehirlemeyin kendinizi, oksijenle ilgili ev kazalarıyla ilgili çok dikkatli olun lütfen ya da işte kaygan zeminlerde yürürken çok dikkatli olun sizi böyle hani bir uyarmak istedim.

Ev kazaları yuvada huzursuzluk ilişkilerde kopmalar hafta sonu olabilir.

En çok dikkat etmesi gereken burçların başında geliyorsunuz. O yüzden önce kötü haberi vereyim, sonra iyi haberi vereyim, iyi haber de şu maddi olarak çok büyük rahatlamalar yaşayabilirler.

Yüzleri, dış görünüşleri, çehreleriyle ilgili bir takım ufak tefek değişimler yaptırabilirler.

Hatta çok arzu edebilirler, değişimi yapmayı. Duyguların ve coşkuların taştığı bir enerji söz konusu olacak.

Ellerine gerçekten para geçebilir. Kısmetleri çok açık olacak. Önümüzdeki 15 günlük süreçte maaş bağlanması ciddi paralar, söz konusu olabilir.

Eğer hafta sonu kırıcı kriz yaşarsanız sizde 13 mart günü tatlıya bağlamak evinizi almak, aniden ev satıp taşınanlar da olabilir.

Gerçekten aradığınız gibi bir evde bulabilirsiniz.

Ev satmak, ev almak için de şanslı etkiler altındasınız. En iyi haliyle ev satmak, yer değiştirmek, taşınmak gibi durumlar yaşanabilir.

Kovaların hayatında bu yeni ay onları maddi açıdan olumlu etkiliyor ilişkileriyle ilgili savaşlar azıcık daha devam ediyor.

Çok az kaldı dişinizi sıkın mart ortasına kadar birazcık dişinizi sıkın. Ondan sonra rahatlayacaksınız ilişkilerle ilgili.

Öfke nöbeti, fevrilik, kıskançlık, ani gelişen olaylar, senin dezavantajın, avantajınsa eline bolca para geçebilir ve şanslı olabilirsin.

Genel olarak olaylardan sıyrılmak anlamında da şansın çok olabilir. Boş durma ve enerjini sadece işine ver işine olan saygın hayatının her alanını iyileştirebilir.

Yani bu aralar seni yoran insanlara vereceğin enerjiyi işine verirsen kavgalardan kaçınırsan daha çok hayrına olur gibi görünüyor.

Hazır para geliyorken arttırmak için daha fazla çalışın.

11 MART - 17 MART 2024 BALIK BURCU

Balıklar çok şanslısınız canlarım benim ya maşallahınız var. Sadece ne problemler olabilir çok iş yoğunluğu. İş çok düşünüyor olabilirler.

Kafalarında sürekli bir plan bir hesap olabilir. Gizli saklı bir şey çevirenler olabilir. Evet birazcık gizli düşmanlıklar, arkadan dönen oyunlar, gizli saklı işler, stres, iş yoğunluğu gibi endişeler var.

Sizin hakkınızda böyle şeyler düşünüyorum. Dikkat etmeniz lazım. Arkanızdan birtakım dedikodular dönmüş olabilir.

Bu da hafta sonu patlayabilir. Siniriniz bozulabilir, canınız sıkılabilir. Arkanızdan bir ihanet döndüyse bu da hafta sonu patlayabilir ve bu da sizin canınızı sıkabilir.

O sebepten dolayı canımın içleri azıcık sakin oluyorsunuz.

Balıklar çok dikkat edin, tansiyonuz aniden yükseldi mi? Yediğinize içtiğinize lütfen dikkat edin. Yanlış yiyeceklerden, uyku düzensizliğinden, beslenmeden, beslenme sorunlarından kendinizi koruyun.

Arıca gerçekten bilmedikleri bir şey açığa çıkabilir. Sakin olsunlar ya da sakladıkları bir şey ortaya çıkabilir ki, herkesin hayatına göre bir de böyle görünmez.

Enerji, nazar, benim tavsiyem şu olacak, hafta sonu böyle sevimsiz insanlarla bir arada olmayın.

Balıklar size bunu tavsiye edeceğim ama yeni ay dış görünüşünüzü de yenilenme gardrobunuzda yenilenme hayatınızda yenilenme, kendinize farklı bakış açısı, umutlarınızın, dileklerinizin, hayallerinizin daha coşkulu olması, bunlara odaklanabilme fırsatı hayatınızda yeniliklerin, yeni başlangıçların ya da ne zamandır yapmak istediğiniz, yapamadığınız güzelliklerin gelmesi anlamına geliyor.

13 martla beraber venüs'te artık sizin burcunuza geçeceği için o karanlık izbe negatif enerjiler dağılıyor, yerini bolluk bereket huzur enerjisi alıyor.

İyi haberler zamanında başlıyor. Hafta sonu dişinizi sıkıyorsunuz.

Hafta içi de enerji akışı maşallah güzelleşmeye başlıyor. Bu arada mart ayının en güzelleri balıklar olacak. Mart ayının en güzelleri, en zarifleri, en hoşları, en şanslıları, en bebek suratları, şekerleri balık burçları olacak.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.