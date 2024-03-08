Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi

Modern Sulama Projeleri ve Barajlarla Tarımsal Üretim Artıyor
DSİ'nin Bolu'da hayata geçirdiği modern sulama projeleri ve barajlar, 8 bin 340 dekar araziyi suyla buluşturdu. Mehmet Akif Balta, bu projelerin ülke tarımı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'ya 3 baraj ve 1 gölet kazandırılarak, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin maksimize edilmesi hedefleniyor.
Taşkın Riskine Karşı Önlem
Bolu'da taşkın riskini minimize etmek amacıyla son 21 yılda 44 taşkın koruma tesisi inşa edildi. Bu tesisler sayesinde, Bolu şehir merkezi ve çevresindeki 46 yerleşim yeri ile bin 350 dekar arazi taşkın riskinden korunmuş durumda. DSİ, halen 5 taşkın koruma tesisinin inşaatına devam ederek, bölge halkını ve tarımsal arazileri güvence altına almayı amaçlıyor.
Bolu'nun Tarımsal Geleceği Parlak
DSİ Genel Müdürü Balta, yapımı devam eden barajların tamamlanmasıyla 14 bin 835 hektar daha tarımsal arazinin sulanmasının planlandığını belirtti. Bu adımlarla birlikte, Bolu'nun tarımsal üretimdeki potansiyelinin daha da artırılması ve bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.