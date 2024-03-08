- Ekonomi

Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Bolu'ya yapılan yatırımların büyüklüğünü açıkladı. Toplamda 7 milyar 8 milyon liralık yatırımla, Bolu'nun tarımsal ve sosyal yaşamında önemli bir dönüşüm gerçekleştirildi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın ifadelerine göre, bu yatırımlar Bolu'nun tarımsal üretim kapasitesini artırarak bölge ekonomisine büyük katkı sağladı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi mask
Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi
Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi
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Modern Sulama Projeleri ve Barajlarla Tarımsal Üretim Artıyor

DSİ'nin Bolu'da hayata geçirdiği modern sulama projeleri ve barajlar, 8 bin 340 dekar araziyi suyla buluşturdu. Mehmet Akif Balta, bu projelerin ülke tarımı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'ya 3 baraj ve 1 gölet kazandırılarak, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin maksimize edilmesi hedefleniyor.

Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi

Taşkın Riskine Karşı Önlem

Bolu'da taşkın riskini minimize etmek amacıyla son 21 yılda 44 taşkın koruma tesisi inşa edildi. Bu tesisler sayesinde, Bolu şehir merkezi ve çevresindeki 46 yerleşim yeri ile bin 350 dekar arazi taşkın riskinden korunmuş durumda. DSİ, halen 5 taşkın koruma tesisinin inşaatına devam ederek, bölge halkını ve tarımsal arazileri güvence altına almayı amaçlıyor.Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi

Bolu'nun Tarımsal Geleceği Parlak

DSİ Genel Müdürü Balta, yapımı devam eden barajların tamamlanmasıyla 14 bin 835 hektar daha tarımsal arazinin sulanmasının planlandığını belirtti. Bu adımlarla birlikte, Bolu'nun tarımsal üretimdeki potansiyelinin daha da artırılması ve bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi
# üretim

08 Mar 2024 - 15:28 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Rahmiye Beydili

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