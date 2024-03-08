Bolu'ya DSİ'den dev yatırım!7 Milyar TL'lik tarımsal kalkınma hamlesi

Modern Sulama Projeleri ve Barajlarla Tarımsal Üretim Artıyor

DSİ'nin Bolu'da hayata geçirdiği modern sulama projeleri ve barajlar, 8 bin 340 dekar araziyi suyla buluşturdu. Mehmet Akif Balta, bu projelerin ülke tarımı için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bolu'ya 3 baraj ve 1 gölet kazandırılarak, bölgenin tarımsal üretim potansiyelinin maksimize edilmesi hedefleniyor.

Taşkın Riskine Karşı Önlem

Bolu'da taşkın riskini minimize etmek amacıyla son 21 yılda 44 taşkın koruma tesisi inşa edildi. Bu tesisler sayesinde, Bolu şehir merkezi ve çevresindeki 46 yerleşim yeri ile bin 350 dekar arazi taşkın riskinden korunmuş durumda. DSİ, halen 5 taşkın koruma tesisinin inşaatına devam ederek, bölge halkını ve tarımsal arazileri güvence altına almayı amaçlıyor.

Bolu'nun Tarımsal Geleceği Parlak

DSİ Genel Müdürü Balta, yapımı devam eden barajların tamamlanmasıyla 14 bin 835 hektar daha tarımsal arazinin sulanmasının planlandığını belirtti. Bu adımlarla birlikte, Bolu'nun tarımsal üretimdeki potansiyelinin daha da artırılması ve bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.