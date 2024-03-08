08 Mar 2024 - 20:00- Gündem G:

Bolu'da Game of Thrones… Fikret Özen'in stratejik hamleleri gündemi sarstı

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen'in, siyasi kariyerini güvence altına almak için kurduğu dikkat çekici planlar, Game of Thrones'u aratmayan bir siyasi drama sahnesine dönüştü. Hukuki süreçlerin başlamasıyla birlikte, Bolu'daki siyasi atmosfer daha da gerildi.

Elif Sarıhan
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Bolu'da Game of Thrones… Fikret Özen'in stratejik hamleleri gündemi sarstı mask
Bolu'da Game of Thrones… Fikret Özen'in stratejik hamleleri gündemi sarstı
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Bolu'da siyasi entrikaların yeni yüzü

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, siyasi kariyerini bir adım öteye taşıyacak stratejileriyle dikkat çekti. Game of Thrones dizisini andıran entrikalarla dolu planı, yerel siyaset sahnesinde yeni bir tartışma konusu oluşturdu. Özen'in, il genel meclisi üyeliği yolunda attığı adımlar, siyasi kulislerde geniş yankı buldu.

Umreden dönüş ve stratejik planlar

Fikret Özen'in, umreden dönüşünün ardından başlattığı siyasi manevralar, Osmanlı Taht Oyunları'nı gölgede bırakacak cinsten. MHP İl Genel Meclis üyeliği için aday olan Özen, seçilememe ihtimaline karşı dernek başkanlığını koruma altına almak için kimsenin bilgisi olmadan genel kurulu iptal ettirdi.

Bolu'da Game of Thrones… Fikret Özen'in stratejik hamleleri gündemi sarstı

Şeytani Plan

Genel Kurulun Ertelenmesi Özen'in, derneğin zorunlu genel kurulunu erteleyerek, il genel meclisi üyeliğine adaylığı sonuçlanıncaya kadar dernek başkanlığı pozisyonunu koruma planı, "şeytanın aklına gelmez" yorumlarını beraberinde getirdi. Bu stratejik hamle, onun siyasi geleceği için kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Babadan oğula geçiş ve siyasi miras

Fikret Özen, il genel meclisine seçilmesi halinde, muhtarlık görevini oğlu Fatih Özen'e devretmeyi planlıyor. Bu, seçim sonrası dernek genel kurulunda oğlunun veya kendisinin yeniden aday olabilmesi için bir yol haritası sunuyor. Bu durum, Bolu'da siyasi bir mirasın babadan oğula geçişini simgeliyor.

Adlî süreç başladı

Özen'in genel kurulu ertelemesi ve sonrasındaki hareketleri, hukuki süreçlerin başlamasına neden oldu. Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na intikal eden bu durum, yerel siyasette büyük bir tartışma başlattı. Mahkemeye taşınan konu, Bolu'da siyasi gündemi alt üst etti.

Bolu'da muhtarlık oyunları

Fikret Özen'in stratejileri, Bolu'da "muhtarlık oyunları" olarak adlandırılan siyasi bir dramaya dönüştü. Bu olaylar, muhtarlık pozisyonlarının yerel siyasi stratejilerde nasıl kritik bir rol oynayabileceğini gözler önüne serdi ve yerel siyasette yeni bir tartışma konusu yarattı.

 

# seçim

08 Mar 2024 - 20:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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