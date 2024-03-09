9-10 Mart'ta bu hafta sonu Bolu ve Batı Karadeniz’de hava durumu nasıl olacak?

Bu hafta sonu yağışlı Cumartesi’den güneşli Pazar gününe

Bu hafta sonu, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesi, baharın değişken ruh halini tam anlamıyla yaşayacak. Cumartesi günü serin ve yağışlı havanın ardından, Pazar günü güneşin sıcak yüzüyle baharın canlılığını hissedeceğiz. İşte 9 ve 10 Mart tarihleri için detaylı hava durumu özeti:

Cumartesi: Serinlik ve Yağışın Hafif Dokunuşu

Cumartesi günü, bölge genelinde bulutlu bir gökyüzü ve serin hava etkisini gösterecek. Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta hafif yağışlar beklenirken, diğer şehirlerde bulutların hakimiyeti altında bir gün geçireceğiz.

Kocaeli ve Sakarya: Bulutların arasından sızan soğuk ışıklar, serin bir gün vaat ediyor.

Düzce ve Bolu: Hafif yağışlarla serinleyen toprak, baharın tazeliğini müjdeliyor.

Bartın: Yağmur damlaları, doğanın uyanışına eşlik ediyor.

Karabük ve Zonguldak: Bulutlu gökyüzü, serin bir bahar gününün habercisi.

Pazar: Güneşin Baharı Selamlaması

Pazar günü, bölge sakinleri güneşin ılık yüzüne merhaba diyecek. Bartın hariç, tüm bölgede güneşli bir hava hakim olacak ve baharın enerjisi her yeri saracak.

Kocaeli, Sakarya, ve Düzce: Güneşin kucak açtığı bir gün, baharın canlılığını her yere yayıyor.

Bolu ve Karabük: Güneş ışıkları, soğuk kış günlerinin ardından doğayı canlandırıyor.

Zonguldak: Güneşli bir gün, denizin serin sularıyla buluşuyor.

Bu hafta sonu, Batı Karadeniz ve Doğu Marmara bölgesinde, baharın tüm renklerini ve enerjisini deneyimlemeye hazır olun. Cumartesi günü evde dinlenirken, Pazar günü dışarı çıkıp güneşin ve baharın keyfini çıkarmanın tam zamanı!