Tarımı resmen baltalıyor, tarlaları delik deşik ediyor; bir türlü mücadelede başarı sağlanamıyor

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri teknik personellerince, mevsim şartlarından kaynaklanan kemirgen sorununa karşı vatandaşlara toplu mücadelenin önemi anlatılıyor. Kış aylarının çok sıcak geçmesi nedeniyle popülasyonu endişe verici derecede artan kemirgen için acil eylem planı hazırlandı.

Beslenme deliklerine zehirli buğday

Tarla faresinin kültür bitkileri ile çayır mera bitkilerinin yeşil aksam, tohumları ve meyveleriyle beslendiğine işaret eden yetkililer, "Ayrıca yiyecek bulamadıklarında meyvelik ve orman fidanlıkların gövdeleri ile kök boğazını kemirerek zarar verirler. Şartlar uygun olduğunda 2 ayda bir ve her seferinde 6-10 arası yavru yapması, doğan yavrularında 2-3 ay sonra üremeye başlaması nedeniyle çok hızlı çoğalabilen bir zararlıdır. Tarla faresinin doğal düşmanları olan yılan, baykuş, sansar, tilki, gelincik, atmaca, şahin, doğan gibi hayvanlar fare ile beslenmektedirler. Tarla faresi mücadelesinde bireysel mücadeleden öte üreticilerimizin aynı anda toplu olarak tarlalarındaki beslenme deliklerine zehirli buğday bırakmaları mücadelenin etkinliği açısından önemlidir” diyorlar.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “etkin mücadele için çiftçilerimizin büyük kısmının katılımıyla toplu ve taramalı mücadele yapılmalıdır. Böylece o bölgede bulunan mera, yol kenarları, sulama kanalları etrafı, orman, nadasa bırakılan tarlalar ve işlenmeyen arazilerin bir bütün olarak taranması ve kimyasal mücadelenin yapılması başarı için önemlidir. Yapılacak uygulamada 25 metrekareye 4-5 işlek delik görüldüğünde, il, ilçe müdürlüklerinden zehirli buğday temin ederek plastik kaşık ve eldivenle beslenme deliklerinin iç kısmına el değmeden 5 adet zehirli buğday kullanılarak üreticilerimiz toplu şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir" denildi

Üretici Mehmet Arıkan ise yoğun olarak baş gösteren tarla faresini önlemek için il ve ilçe müdürlüğü personelinin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üretici Arıkan, “Biçilmiş ve sürülmeyen tarlalar veya meralar da bu kapsamda olabilir bunların toplu mücadele ile sürümünün zorunlu olması veya yaptırılması için çalışmaların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.