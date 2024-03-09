Gölcük ve Abant Gölü kımıl kımıl onlardan kaynıyor! Eşeysiz üreyen istilacı canlı sürekli yayılıyor

Şekilsiz canlı hızla yayılıyor

Tatlı su ıstakozu ismiyle de bilinen kerevit şekilsiz görünümü ve böceğe benzer yapısıyla Türk insanını cezbetmeyen bir su ürünüdür. Türkiye'de kültürü yapılmayan, doğal su kaynaklarından avcılık yolu ile elde edilen kabuklu bir su ürünü olan kerevitler şimdilerde Bolu göllerinde ciddi şekilde yayılım göstermeye başladı.

Eşeysiz üreyen istilacı tür

İstilacı bir tür olan benekli kerevit Amerika, Alaska ve Kanada'daki internet ilanlarında tanesi 50 sente satılıyor. Erkeği olmadan üreyebilen dişilerden oluşan ve sadece 30 yıllık geçmişe sahip yeni bir kerevit türünün hızla çoğaldığı ve dünya genelindeki ekosistemleri işgal etmeye başladığı belirtiliyor.

Bu tür Bolu’ya nereden geldi

Anavatanı soğuk tatlı sular olan benekli kerevitler daha çok Kanada, Alaska, Görland ve Amerika’nın kuzey kıyılarında yaşamasına rağmen artık ılıman iklimlerde de görülmeye başlandı. Türkiye’ye nasıl geldiği bilinmeyen istilacı türün ithal deniz ürünleri arasında yurdumuza geldiği düşünülüyor.

Tatlı su kereviti nedir?

Kerevit, Astacoidea ile Parastacoidea üst familyalarından on ayaklı kabuklu türlerinin ortak adıdır. Tatlı su ıstakozu da denilen kerevitleri, Nephropoidea üst familyasından ıstakozlarla karıştırmamak gerekir. Kerevit sözü Türkçeye Yunancadan geçmiştir. Karın ve kıskaçları gıda olarak tüketilen ve düşük kalorili bir protein kaynağı olan kerevitin, Türkiye'deki doğal türü Astacus leptodactylus'tur.

Tatlı su kereviti yenir mi?

Kereviti ayıklamak birazcık beceri ister. Kerevit kabuğu kırılarak afiyetle yenilir. İlk önce bıçak yardımı ile baş kısmı koparılıp atılır. Gövdenin geri kalan kısmındaki ve bacaklarının içinde bulunan eti yenir. Kerevitin dert kabuğunun içinde yumuşacık bir eti vardır. Bu et kolayca çekip çıkarılabilir.

Kereviti haşlanmış halde servise edebilirsiniz. İsterseniz içkinin yanında meze olarak da servis edebilirsiniz. Kerevit yerken sağlığınızı riske atmayın ve az pişmiş ya da ölü, soluk pembe kanserleri kerevitleri yemeyin.