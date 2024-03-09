09 Mar 2024 - 10:00- Kültür-Sanat G:

18 Mart Çanakkale geçilmez!

1915-1916 yıllarında yaşanan Çanakkale Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri karşısında elde ettiği zaferle, tarihin yönünü değiştiren bir dönüm noktası oldu. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Çanakkale geçilmez, Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal’in rolü ve önemi haberimizde…

Doğukan Demirci
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18 Mart Çanakkale geçilmez!
18 Mart Çanakkale geçilmez!
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Stratejik çatışma

18 Mart Çanakkale geçilmez!

I. Dünya Savaşı'nın en kritik çatışmalarından biri, Çanakkale Savaşları olarak bilinir. Bu savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1915 ve 1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda yaşandı. İtilaf Devletleri, Boğazlar üzerinde kontrol sağlayıp İstanbul'u işgal ederek, Osmanlı'yı savaştan çekilmeye zorlamayı ve böylece müttefiklerini zayıflatmayı hedefliyordu.

Çanakkale'de ilk harekatlar

18 Mart Çanakkale geçilmez!

Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlı'nın Almanya ile ittifakı ve İtilaf Devletleri'nin Boğazları geçme planıyla şekillendi. 1915 Şubatında başlatılan deniz harekatı, Osmanlı'nın dirençli savunması karşısında ağır kayıplarla sonuçlandı, bu da İtilaf Devletleri'ni deniz operasyonlarını yeniden değerlendirmeye itti.

Gelibolu'ya çıkarma ve Osmanlı’nın direnişi

18 Mart Çanakkale geçilmez!

Deniz harekatındaki başarısızlık, İtilaf Devletleri'ni Gelibolu Yarımadası'nda kara harekatına yönlendirdi. 1915 Nisan ayında yapılan çıkarmalar, Osmanlı ordusunun beklenmedik direnişiyle karşılaştı, bu durum çatışmanın seyrini önemli ölçüde etkiledi.

Mustafa Kemal ve karşı taarruzların rolü

18 Mart Çanakkale geçilmez!

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Osmanlı kuvvetleri, Anafartalar'da kritik zaferler elde ederek, İtilaf Devletleri'nin ilerlemesini durdurdu. Bu karşı taarruzlar, çıkarma kuvvetlerini ciddi bir şekilde geriletirken, savaşın dönüm noktalarından biri oldu.

Çekilme kararı: Gelibolu'nun boşaltılması

18 Mart Çanakkale geçilmez!

İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın kararlı savunması karşısında Gelibolu Yarımadası'nda beklenen ilerlemeyi sağlayamadı. 1915'in sonlarında, yaşanan ağır kayıpların ardından çekilme kararı alındı, bu da Osmanlı için stratejik bir zafer anlamına geliyordu.

Tarihi ve ulusal kimlik üzerine etkileri18 Mart Çanakkale geçilmez!

Çanakkale Savaşları, Osmanlı'nın savaş içindeki dayanıklılığını ve stratejik başarısını simgelerken, Türk ulusal kimliğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı. Bu destansı zafer, bir milletin kaderini değiştiren ve tarihin akışına yön veren bir kahramanlık hikayesi olarak hatırlanmaktadır.

 

# deniz, istanbul

09 Mar 2024 - 10:00 - Kültür-Sanat

Mahreç  Doğukan Demirci

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