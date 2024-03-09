18 Mart Çanakkale geçilmez!

Stratejik çatışma

I. Dünya Savaşı'nın en kritik çatışmalarından biri, Çanakkale Savaşları olarak bilinir. Bu savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1915 ve 1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda yaşandı. İtilaf Devletleri, Boğazlar üzerinde kontrol sağlayıp İstanbul'u işgal ederek, Osmanlı'yı savaştan çekilmeye zorlamayı ve böylece müttefiklerini zayıflatmayı hedefliyordu.

Çanakkale'de ilk harekatlar

Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı, Osmanlı'nın Almanya ile ittifakı ve İtilaf Devletleri'nin Boğazları geçme planıyla şekillendi. 1915 Şubatında başlatılan deniz harekatı, Osmanlı'nın dirençli savunması karşısında ağır kayıplarla sonuçlandı, bu da İtilaf Devletleri'ni deniz operasyonlarını yeniden değerlendirmeye itti.

Gelibolu'ya çıkarma ve Osmanlı’nın direnişi

Deniz harekatındaki başarısızlık, İtilaf Devletleri'ni Gelibolu Yarımadası'nda kara harekatına yönlendirdi. 1915 Nisan ayında yapılan çıkarmalar, Osmanlı ordusunun beklenmedik direnişiyle karşılaştı, bu durum çatışmanın seyrini önemli ölçüde etkiledi.

Mustafa Kemal ve karşı taarruzların rolü

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Osmanlı kuvvetleri, Anafartalar'da kritik zaferler elde ederek, İtilaf Devletleri'nin ilerlemesini durdurdu. Bu karşı taarruzlar, çıkarma kuvvetlerini ciddi bir şekilde geriletirken, savaşın dönüm noktalarından biri oldu.

Çekilme kararı: Gelibolu'nun boşaltılması

İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın kararlı savunması karşısında Gelibolu Yarımadası'nda beklenen ilerlemeyi sağlayamadı. 1915'in sonlarında, yaşanan ağır kayıpların ardından çekilme kararı alındı, bu da Osmanlı için stratejik bir zafer anlamına geliyordu.

Tarihi ve ulusal kimlik üzerine etkileri

Çanakkale Savaşları, Osmanlı'nın savaş içindeki dayanıklılığını ve stratejik başarısını simgelerken, Türk ulusal kimliğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı. Bu destansı zafer, bir milletin kaderini değiştiren ve tarihin akışına yön veren bir kahramanlık hikayesi olarak hatırlanmaktadır.