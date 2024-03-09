Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

Bolu'da beklenmedik siyasi buluşma

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları sırasında CHP Bolu İl Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, siyasi çizgilerin ötesinde bir diyalog kurdu. Bu ziyaret, Bolulular tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kadın emek pazarında kadınlar günü kutlaması

Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bolu Belediyesi önünde kurulan Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı ve onların gününü kutladı. Bu jest, kadınlara yönelik destek ve takdirin bir göstergesi oldu.

Kadınlara yönelik projelerin müjdesi

Ziyaret sırasında Demirkol, kadınların istihdamına ve ürettikleri ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeleri olduğunu açıkladı. Bu projelerle kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri hedefleniyor.

Siyasi rekabetin ötesinde nezaket

CHP İl Başkanlığı ziyareti sırasında Demirkol, siyasi rekabetin yanı sıra nezaket ve saygının da siyasetin bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşım, seçim sürecinde ve sonrasında korunması gereken bir değer olarak öne çıktı.

Karşılıklı teşekkür ve iyi niyet mesajları

CHP İl Başkanı ve Bolu Belediye Başkanı, Demirkol'un ziyareti ve nezaket dolu tutumu için teşekkürlerini iletti. Bu karşılıklı teşekkürler, siyasi diyalog ve iyi niyetin güçlü örneklerinden biri oldu.

Bolu'da siyasi nezaketin yeni yüzü

Demirkol'un bu ziyaretleri, Bolu'da siyasi nezaket ve birlikteliğin mümkün olduğunu gösterdi. Kadınlara ve siyasi rakiplere yönelik jestler, seçim süreçlerinde pozitif bir atmosfer yaratılmasına katkı sağladı.