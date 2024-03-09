09 Mar 2024 - 16:00- Siyaset G:

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

Bolu'da, AK Parti Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un CHP İl Başkanlığı ziyaretinde aynı karede poz veren AK Parti ve CHP siyasileri vatandaşın yılllardır özlem duyduğu siyasette dostluğa göndermede bulundu.

Doğukan Demirci
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Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar… mask
Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…
Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…
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Bolu'da beklenmedik siyasi buluşma

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmaları sırasında CHP Bolu İl Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, siyasi çizgilerin ötesinde bir diyalog kurdu. Bu ziyaret, Bolulular tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kadın emek pazarında kadınlar günü kutlaması

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bolu Belediyesi önünde kurulan Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttı ve onların gününü kutladı. Bu jest, kadınlara yönelik destek ve takdirin bir göstergesi oldu.

Kadınlara yönelik projelerin müjdesi

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

Ziyaret sırasında Demirkol, kadınların istihdamına ve ürettikleri ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeleri olduğunu açıkladı. Bu projelerle kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri hedefleniyor.

Siyasi rekabetin ötesinde nezaket

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

CHP İl Başkanlığı ziyareti sırasında Demirkol, siyasi rekabetin yanı sıra nezaket ve saygının da siyasetin bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşım, seçim sürecinde ve sonrasında korunması gereken bir değer olarak öne çıktı.

Karşılıklı teşekkür ve iyi niyet mesajları

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

CHP İl Başkanı ve Bolu Belediye Başkanı, Demirkol'un ziyareti ve nezaket dolu tutumu için teşekkürlerini iletti. Bu karşılıklı teşekkürler, siyasi diyalog ve iyi niyetin güçlü örneklerinden biri oldu.

Bolu'da siyasi nezaketin yeni yüzü

Böyle görüntülere hasret kalmıştık! Ne kadar da Yakıştılar…

Demirkol'un bu ziyaretleri, Bolu'da siyasi nezaket ve birlikteliğin mümkün olduğunu gösterdi. Kadınlara ve siyasi rakiplere yönelik jestler, seçim süreçlerinde pozitif bir atmosfer yaratılmasına katkı sağladı.

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09 Mar 2024 - 16:00 - Siyaset

Mahreç  Doğukan Demirci

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