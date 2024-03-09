Otlak ve meralarda yeni düzenlemeler

Bolu'da otlatma sezonu

Bolu Valiliği tarafından yayımlanan Genel Emir 2024/01 ile mera, yaylak, kışlak ve kamusal alanlarda otlatma için 2024 yılı takvimi duyuruldu. Bu stratejik planlama, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geleceğini şekillendiriyor.

İlçe bazında otlatma takvimleri

Bolu'nun çeşitli ilçeleri ve bağlı köyler için farklı otlatma sezonu tarihleri belirlenmiş durumda. Göynük, Mudurnu ve Seben için 01 Nisan - 15 Ekim, diğer ilçeler için ise 15 Nisan - 15 Ekim arası otlatma izni veriliyor, bu farklılıklar yerel ekosistemlerin korunması adına önem taşıyor.

Yaylaklarda özel otlatma dönemi

Bolu genelinde yaylaklar için ayrı bir otlatma dönemi tanımlanmıştır: 01 Mayıs - 15 Ekim. Bu özel dönem, yaylakların sürdürülebilir kullanımını ve doğal kaynakların korunmasını hedefliyor.

Anız otlatma uygulamasına onay

Yeni düzenleme ile anız otlatması da dahil olmak üzere, belirlenen

tarihler arasında otlatma faaliyetlerine izin verilmesi, bölge çiftçilerine ve hayvancılık sektörüne esneklik ve ekonomik fayda sağlıyor.

Sürdürülebilir otlatma için stratejik yönetim

Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer'in vurguladığı gibi, alınan kararlar mera, yaylak ve otlakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu yaklaşım, ekosistem sağlığını korurken yerel hayvancılığı da destekleyecek.

Bolu tarım ve hayvancılığında yeni dönem

2024 otlatma sezonu, Bolu'da tarım ve hayvancılık alanlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Belirlenen takvim ve yönetmelikler, doğal kaynakların korunması ve hayvanların sağlıklı beslenmesi yönünde önemli adımlar atılmasını sağlayacak, böylece bölge ekonomisine uzun vadede olumlu katkılarda bulunacak.

Bu yenilikler, Bolu ilindeki tarım ve hayvancılık sektörlerinin daha planlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunacak.