Şükür kavuşturana… On bir ayın sultanı geldi!

Bolu'da 2024 Ramazan Ayı heyecanı başlıyor! İlk teravih ve sahur tarihleri, teravih namazı rekat sayısı, fitre miktarı, itikaf, Kadir Gecesi ve iftar programlarıyla dolu bir ay sizi bekliyor. Bolu'daki Ramazan etkinliklerinin tüm detayları için okumaya devam edin.

Ramazan Ayının başlangıcı ve teması

2024 yılında Bolu'da Ramazan Ayı, 10 Mart Pazar günü kılınacak ilk teravih namazı ve yapılacak ilk sahurla başlayacak. Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu yılın temasının ‘Ramazan ve Ahiret Bilinci’ olduğunu duyurdu. 11 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek ilk sahur ile birlikte oruç ibadeti de başlamış olacak. Müftü Demirtaş, Ramazan'ın bireysel ve sosyal hayata etkilerine dikkat çekerek, bu mübarek ayın önemini vurguladı.

Teravih namazı detayları

Teravih namazı, Ramazan ayının vazgeçilmez ibadetlerinden biridir. Bolu Müftüsü, teravih namazının 20 rekat olarak kılınacağını belirtti. Bolu'da dört camide Hatimle teravih namazı, altı camide ise Enderun usulü ile teravih namazı kılınacak. Bu özel ibadetlere tüm Bolulular davet ediliyor.

Mukabele ve Kur'an sohbetleri

Ramazan ayında mukabele, yani Kur'an-ı Kerim'in topluca okunması, önemli bir ibadettir. Bolu'da camiler ve Kur'an kurslarında düzenlenecek mukabele programları ile halk, Kur'an-ı Kerim tilavetine ortak olacak. Ayrıca, Yıldırım Bayezid Camii'nde her gün öğle saatlerinde Kur'an sohbetleri düzenlenecek.

Fitre miktarı ve itikaf

2024 yılı için fitre miktarı, Bolu Müftülüğü tarafından 130 TL olarak belirlendi. Ramazan ayında itikaf ibadeti de unutulmadı. Müftü Demirtaş, itikafın, belli bir süre boyunca mescitte ibadetle meşgul olmayı ifade ettiğini hatırlattı.

Kadir Gecesi ve Bayram Namazı

Ramazan ayının zirvesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul ediliyor. Müftü Demirtaş, Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çekerek, bu geceyi ihya etmenin önemini vurguladı. Ramazan Bayramı'nın ardından kılınacak bayram namazı ile Ramazan ayının manevi atmosferi taçlandırılacak.

Bolu'da Ramazan etkinlikleri

Bolu'da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Teravih sohbetleri, iftar programları ve daha fazlasıyla Ramazan ayı Bolu'da dolu dolu geçecek. Her akşam Kadı Camii Avlusunda kurulacak iftar sofraları, Ramazan'ın bereketini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirecek.

Bolu'da geçirilecek bu mübarek Ramazan ayı, hem ruhani bir yenilenme hem de toplumsal bir birliktelik fırsatı sunuyor.