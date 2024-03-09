12 Mart 2024 Bolu BİM Marketlerinde Ramazan’da gıda indirimleri

BİM'de 12 Mart 2024 İndirim Rüzgarı
BİM Bolu marketlerinde, 12 Mart 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler veriyor. İçim yoğurttan Pınar süte, peynir çeşitlerinden bisküvilere, çikolata ve gofret çeşitlerinden şampuanlara, Yumoş'tan ve Fairy bulaşık deterjanından tuvalet kağıdına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.
Süt ve Süt Ürünleri
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139,50 TL
İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 Kg: 99 TL
Pınar Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 39,50 TL
Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 750 gr: 115 TL
Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr: 115 TL
Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml: 24,50 TL
Pınar Süt Çeşitleri: Fiyatlar 33,50 TL'den başlıyor
Ayca Lor Peyniri 1000 gr: 49,50 TL
Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg: 225 TL
Duranlar Yarım Yağlı Salamura Peynir 450 gr: 67,50 TL
Pınar Kefir ve İçim Orman Meyveli Kefir: Fiyatlar 34,50 TL'den başlıyor
Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg: 175 TL
Pınar Tereyağı 700 gr: 249 TL
Pınar Labne 400 gr: 67,50 TL
Eker Tombul Ayran ve Sek Taze Peynir Çeşitleri: Fiyatlar 32,50 TL'den başlıyor
Et ve Et Ürünleri
Lezita, Keskinoğlu, Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç: 32,50 TL
Banvit Piliç Salam ve Kokteyl Sosis: Fiyatlar 49,50 TL'den başlıyor
Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml: 35 TL
Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr: 42 TL
Atıştırmalıklar ve Tatlılar
Ülker ve Eti Bisküvi Çeşitleri: Fiyatlar 4,95 TL'den başlıyor
Sek Quark Çeşitleri 140 gr: 19,50 TL
Activia Probiyotik Yoğurt 2x100 gr: 22,50 TL
Çikolata ve Gofret Çeşitleri: Fiyatlar 9,50 TL'den başlıyor
Temizlik Ürünleri
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre: 107 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml: 245 TL
Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre: 62,50 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü: 169 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu: 62,50 TL
Tuvalet Kağıdı ve Havlu Çeşitleri: Fiyatlar 55 TL'den başlıyor
Bu hafta Bolu BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünler, hem kalitenin hem de uygun fiyatın adresi olmaya devam ediyor. İhtiyacınız olan her şey için 12 Mart 2024 Salı günü BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.