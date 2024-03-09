12 Mart 2024 Bolu BİM Marketlerinde Ramazan’da gıda indirimleri

BİM'de 12 Mart 2024 İndirim Rüzgarı

BİM Bolu marketlerinde, 12 Mart 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler veriyor. İçim yoğurttan Pınar süte, peynir çeşitlerinden bisküvilere, çikolata ve gofret çeşitlerinden şampuanlara, Yumoş'tan ve Fairy bulaşık deterjanından tuvalet kağıdına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.

Süt ve Süt Ürünleri

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139,50 TL

İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 Kg: 99 TL

Pınar Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 39,50 TL

Pınar Az Yağlı Süzme Peynir 750 gr: 115 TL

Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr: 115 TL

Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml: 24,50 TL

Pınar Süt Çeşitleri: Fiyatlar 33,50 TL'den başlıyor

Ayca Lor Peyniri 1000 gr: 49,50 TL

Gündoğdu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg: 225 TL

Duranlar Yarım Yağlı Salamura Peynir 450 gr: 67,50 TL

Pınar Kefir ve İçim Orman Meyveli Kefir: Fiyatlar 34,50 TL'den başlıyor

Zinde Yarım Yağlı Tost Peyniri 1 Kg: 175 TL

Pınar Tereyağı 700 gr: 249 TL

Pınar Labne 400 gr: 67,50 TL

Eker Tombul Ayran ve Sek Taze Peynir Çeşitleri: Fiyatlar 32,50 TL'den başlıyor

Et ve Et Ürünleri

Lezita, Keskinoğlu, Banvit Dondurulmuş Bütün Piliç: 32,50 TL

Banvit Piliç Salam ve Kokteyl Sosis: Fiyatlar 49,50 TL'den başlıyor

Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml: 35 TL

Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr: 42 TL

Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Ülker ve Eti Bisküvi Çeşitleri: Fiyatlar 4,95 TL'den başlıyor

Sek Quark Çeşitleri 140 gr: 19,50 TL

Activia Probiyotik Yoğurt 2x100 gr: 22,50 TL

Çikolata ve Gofret Çeşitleri: Fiyatlar 9,50 TL'den başlıyor

Temizlik Ürünleri

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre: 107 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml: 245 TL

Aks Yüzey Temizleyici 4 Litre: 62,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü: 169 TL

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu: 62,50 TL

Tuvalet Kağıdı ve Havlu Çeşitleri: Fiyatlar 55 TL'den başlıyor

Bu hafta Bolu BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünler, hem kalitenin hem de uygun fiyatın adresi olmaya devam ediyor. İhtiyacınız olan her şey için 12 Mart 2024 Salı günü BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!