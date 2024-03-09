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Bu kurum çocuklara yuva veriyor

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2023 yılında evlat edinme, koruyucu aile, çocuk koruma, doğum yardımı, engelli bakım ve aile danışmanlığı gibi alanlarda yüzlerce aile ve çocuğa umut oldu. İşte bu başarının detayları.

Arzu Sarı
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Bu kurum çocuklara yuva veriyor mask
Bu kurum çocuklara yuva veriyor
Bu kurum çocuklara yuva veriyor
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Bolu'da ailelerin ve çocukların yüzü güldü

Bolu'da, aile olma hayali kuranlar için evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri büyük bir umut kaynağı oldu. 2023'te, 3 aile evlat edinmek için adım atarken, 1 aile bu sürece dahil edildi. Koruyucu aile olmak isteyen 12 aileden 6'sı bu özel görevi üstlenirken, 8 çocuk yeni yuvalarına kavuştu.

Bu kurum çocuklara yuva veriyor

5395 Sayılı Kanun ile çocuklara şefkat eli

 Çocukların korunması ve desteklenmesi adına yapılan çalışmalar, 5395 Sayılı Kanun çerçevesinde 499 çocuğa ulaştı. Bakım, sağlık, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri sağlandı.

Bu kurum çocuklara yuva veriyor

Acil durumlarda çocuklara ilk müdahale

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, 2023 yılında 160 çocuğun yanında oldu. Bu birim, çocukların acil ihtiyaçlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek destek sağladı.Bu kurum çocuklara yuva veriyor

Doğum yardımı ve sosyal destekle ailelere kol kanat

Doğum yardımı hizmeti, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi destek sunarken, bin 720 aile bu yardımdan yararlandı. Sosyal ekonomik destek ise 210 çocuğun daha iyi şartlarda büyümesine katkı sağladı.Bu kurum çocuklara yuva veriyor

Engelli bireyler için evde bakım ve özel bakımevi hizmetleri

Engelli bireyler ve aileleri için sunulan evde bakım hizmeti, bin 600 aileyi rahatlattı. Ayrıca, 168 engelli birey özel bakımevi hizmetlerinden faydalanarak yaşam kalitelerini artırma fırsatı buldu.

Aile İçi Uyum ve Boşanma Süreçlerinde Danışmanlık Desteği

Aile ve Boşanma Danışmanlığı hizmeti, 62 aileye ışık tuttu. Bu hizmet, aile içi iletişimi güçlendirme, çatışmaları çözme ve boşanma süreçlerinde ailelere destek olma amacı taşıyor.Bu kurum çocuklara yuva veriyor

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2023 yılında sunduğu bu kapsamlı hizmetlerle toplumun farklı kesimlerine umut olmayı başardı. Her bireyin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için çeşitli destekler sunan müdürlük, toplumsal dayanışma ve refahın artırılmasına katkıda bulunuyor.

# aile, destek, eğitim

09 Mar 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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