İşe yerleştirme oranı yüzde 70'e Ulaştı

Bolu'da kadın istihdamında büyük sıçrama

Bolu, kadın istihdamı konusunda önemli bir başarıya imza attı. İŞKUR'un kadınlara yönelik geliştirdiği politikalar ve uygulamalar, kadınların iş gücüne katılım oranını büyük ölçüde artırdı. 2023 yılında kadın işe yerleştirme oranının yüzde 70'e ulaşması, bu alandaki çabaların meyvesini verdiğini gösteriyor.

İŞKUR'un kadın istihdamındaki rolü

İŞKUR, işsizlikle mücadele, iş arayanların mesleki becerilerini geliştirme ve özel ilgi gerektiren grupları iş gücü piyasasına entegre etme amacı güdüyor. Bolu'da gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, 8 bin 618 kişi iş bulurken, bu kişilerin 3 bin 575'i kadındı.

Kadınlara yönelik özel inisiyatifler

Bolu İŞKUR, kadınların iş bulmalarının ötesinde, kaliteli ve nitelikli işlere erişimlerini sağlamak için özel inisiyatiflerde bulunuyor. Bireysel görüşmeler, iş arama teknikleri ve mesleki eğitim programları ile kadınların iş gücü piyasasında daha güçlü bir konuma gelmeleri hedefleniyor.

Kadın istihdam oranındaki ilham verici artış

2023 yılı verilerine göre, Bolu'da kadınların işe yerleştirme oranı %70 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bu oran, kadın istihdamındaki artışın ve kadınların iş gücüne katılımındaki başarının açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Gelecek planları

Kadın istihdamını daha da ileriye taşımak Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamını daha da artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarını sürdürecek. Ana hedefler arasında nitelikli iş gücünün artırılması ve kadınların iş hayatındaki yerinin daha da güçlendirilmesi yer alıyor.

Bolu, kadın istihdamı konusunda yeni bir döneme girmiş bulunuyor. İŞKUR'un öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve projeler, kadınların iş gücüne katılımını artırarak, hem bireysel hem de toplumsal refahın yükseltilmesine katkıda bulunuyor. Bu başarı hikayesi, diğer şehirlere ve kurumlara da ilham veriyor.